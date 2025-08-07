https://ria.ru/20250807/mintsifra-2034024811.html
Минцифры подготовило схему доступа к сервисам при отсутствии интернета
Минцифры подготовило схему доступа к сервисам при отсутствии интернета
2025-08-07T20:06:00+03:00
2025-08-07T20:06:00+03:00
2025-08-07T21:57:00+03:00
технологии
россия
максут шадаев
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_60d3956d947390b4c2b6c9549d6cdae9.jpg
КАЛУГА, 7 авг — РИА Новости. Минцифры и операторы связи подготовили техническую схему доступа россиян к массовым сервисам в условиях ограничения мобильного интернета, сообщил глава министерства Максут Шадаев на площадке форума "Цифровая эволюция"."Минцифры совместно с операторами подготовило техническую схему доступа граждан к мобильному интернету в условиях ограничений. Когда происходит блокировка, по Captcha пользователи смогут получать доступ к белому списку основных сервисов на той же скорости, которая предусмотрена", — отметил он.Шадаев добавил, что в белый список попадут сервисы массового использования, в том числе маркетплейсы, такси и сервисы доставок. Ведомство направило эту инициативу в ФСБ.Кроме того, сейчас обсуждается утверждение единого порядка взаимодействия операторов с теми, кто может давать команды на включение и отключение мобильного интернета.
россия
технологии, россия, максут шадаев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Технологии, Россия, Максут Шадаев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
