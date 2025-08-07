https://ria.ru/20250807/mintsifra-2034024811.html

Минцифры подготовило схему доступа к сервисам при отсутствии интернета

КАЛУГА, 7 авг — РИА Новости. Минцифры и операторы связи подготовили техническую схему доступа россиян к массовым сервисам в условиях ограничения мобильного интернета, сообщил глава министерства Максут Шадаев на площадке форума "Цифровая эволюция"."Минцифры совместно с операторами подготовило техническую схему доступа граждан к мобильному интернету в условиях ограничений. Когда происходит блокировка, по Captcha пользователи смогут получать доступ к белому списку основных сервисов на той же скорости, которая предусмотрена", — отметил он.Шадаев добавил, что в белый список попадут сервисы массового использования, в том числе маркетплейсы, такси и сервисы доставок. Ведомство направило эту инициативу в ФСБ.Кроме того, сейчас обсуждается утверждение единого порядка взаимодействия операторов с теми, кто может давать команды на включение и отключение мобильного интернета.

