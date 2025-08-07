Рейтинг@Mail.ru
Минцифры подготовило схему доступа к сервисам при отсутствии интернета
20:06 07.08.2025 (обновлено: 21:57 07.08.2025)
Минцифры подготовило схему доступа к сервисам при отсутствии интернета
Минцифры подготовило схему доступа к сервисам при отсутствии интернета
КАЛУГА, 7 авг — РИА Новости. Минцифры и операторы связи подготовили техническую схему доступа россиян к массовым сервисам в условиях ограничения мобильного интернета, сообщил глава министерства Максут Шадаев на площадке форума "Цифровая эволюция".&quot;Минцифры совместно с операторами подготовило техническую схему доступа граждан к мобильному интернету в условиях ограничений. Когда происходит блокировка, по Captcha пользователи смогут получать доступ к белому списку основных сервисов на той же скорости, которая предусмотрена&quot;, — отметил он.Шадаев добавил, что в белый список попадут сервисы массового использования, в том числе маркетплейсы, такси и сервисы доставок. Ведомство направило эту инициативу в ФСБ.Кроме того, сейчас обсуждается утверждение единого порядка взаимодействия операторов с теми, кто может давать команды на включение и отключение мобильного интернета.
технологии, россия, максут шадаев, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Технологии, Россия, Максут Шадаев, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в мобильный телефон
Мужчина держит в мобильный телефон. Архивное фото
КАЛУГА, 7 авг — РИА Новости. Минцифры и операторы связи подготовили техническую схему доступа россиян к массовым сервисам в условиях ограничения мобильного интернета, сообщил глава министерства Максут Шадаев на площадке форума "Цифровая эволюция".
"Минцифры совместно с операторами подготовило техническую схему доступа граждан к мобильному интернету в условиях ограничений. Когда происходит блокировка, по Captcha пользователи смогут получать доступ к белому списку основных сервисов на той же скорости, которая предусмотрена", — отметил он.

Шадаев добавил, что в белый список попадут сервисы массового использования, в том числе маркетплейсы, такси и сервисы доставок. Ведомство направило эту инициативу в ФСБ.
Кроме того, сейчас обсуждается утверждение единого порядка взаимодействия операторов с теми, кто может давать команды на включение и отключение мобильного интернета.
Минцифры предложило продавать родителям безопасные сим-карты для детей
ТехнологииРоссияМаксут ШадаевФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
