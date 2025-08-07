https://ria.ru/20250807/minpromtorg-2034005564.html

Минпромторг предложил начать эксперимент по маркировке промоборудования

Минпромторг предложил начать эксперимент по маркировке промоборудования - РИА Новости, 07.08.2025

Минпромторг предложил начать эксперимент по маркировке промоборудования

Минпромторг РФ предложил запустить с 1 ноября эксперимент по маркировке средствами идентификации промышленного оборудования, технических устройств и их... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T18:24:00+03:00

2025-08-07T18:24:00+03:00

2025-08-07T18:24:00+03:00

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000849933_0:150:3106:1897_1920x0_80_0_0_2da824747b044d54d99c0f01d80063cb.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Минпромторг РФ предложил запустить с 1 ноября эксперимент по маркировке средствами идентификации промышленного оборудования, технических устройств и их компонентов, говорится в сообщении ведомства. "С 1 ноября 2025 по 31 августа 2026 года в Российской Федерации планируется провести эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов промышленного оборудования, технических устройств и их компонентов, и запасных частей", — говорится в сообщении. В министерстве отметили, что проект разработан Минпромторгом РФ для реализации Стратегии противодействия незаконному обороту промышленной продукции в стране.

https://ria.ru/20250731/putin-2032724563.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)