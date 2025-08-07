https://ria.ru/20250807/minpromtorg-2034005564.html
Минпромторг предложил начать эксперимент по маркировке промоборудования
Минпромторг предложил начать эксперимент по маркировке промоборудования - РИА Новости, 07.08.2025
Минпромторг предложил начать эксперимент по маркировке промоборудования
Минпромторг РФ предложил запустить с 1 ноября эксперимент по маркировке средствами идентификации промышленного оборудования, технических устройств и их... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T18:24:00+03:00
2025-08-07T18:24:00+03:00
2025-08-07T18:24:00+03:00
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000849933_0:150:3106:1897_1920x0_80_0_0_2da824747b044d54d99c0f01d80063cb.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Минпромторг РФ предложил запустить с 1 ноября эксперимент по маркировке средствами идентификации промышленного оборудования, технических устройств и их компонентов, говорится в сообщении ведомства. "С 1 ноября 2025 по 31 августа 2026 года в Российской Федерации планируется провести эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов промышленного оборудования, технических устройств и их компонентов, и запасных частей", — говорится в сообщении. В министерстве отметили, что проект разработан Минпромторгом РФ для реализации Стратегии противодействия незаконному обороту промышленной продукции в стране.
https://ria.ru/20250731/putin-2032724563.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/15/2000849933_189:0:2918:2047_1920x0_80_0_0_7614681d307f217e55900a620cc35cda.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Минпромторг предложил начать эксперимент по маркировке промоборудования
Минпромторг предложил с ноября начать эксперимент по маркировке промоборудования