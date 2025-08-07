Рейтинг@Mail.ru
18:24 07.08.2025
Минпромторг предложил начать эксперимент по маркировке промоборудования
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Минпромторг РФ предложил запустить с 1 ноября эксперимент по маркировке средствами идентификации промышленного оборудования, технических устройств и их компонентов, говорится в сообщении ведомства. "С 1 ноября 2025 по 31 августа 2026 года в Российской Федерации планируется провести эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов промышленного оборудования, технических устройств и их компонентов, и запасных частей", — говорится в сообщении. В министерстве отметили, что проект разработан Минпромторгом РФ для реализации Стратегии противодействия незаконному обороту промышленной продукции в стране.
россия
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Минпромторг РФ предложил запустить с 1 ноября эксперимент по маркировке средствами идентификации промышленного оборудования, технических устройств и их компонентов, говорится в сообщении ведомства.
"С 1 ноября 2025 по 31 августа 2026 года в Российской Федерации планируется провести эксперимент по маркировке средствами идентификации отдельных видов промышленного оборудования, технических устройств и их компонентов, и запасных частей", — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что проект разработан Минпромторгом РФ для реализации Стратегии противодействия незаконному обороту промышленной продукции в стране.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
Путин подписал закон об обязательной маркировке товаров
31 июля, 22:02
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
 
 
