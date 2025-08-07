https://ria.ru/20250807/minjust-2033995057.html

Минюст расширил список нежелательных в России организаций

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Минюст РФ внес британскую "Всемирную организацию "Международный дом" и грузинское общественное движение за доступность правосудия "Анмуд" в перечень иностранных и международных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, сообщается на сайте министерства. "International House World Organisation ("Всемирная организация "Международный дом"), Великобритания... "UnMode – community Movement for Access to Justice" (UNMODE, "Анмуд – общественное движение за доступность правосудия") (Грузия)", - значится в перечне.

