В Курской области тракторист получил ранения при наезде на мину

В Курской области тракторист получил ранения при наезде на мину

КУРСК, 7 авг - РИА Новости. Водитель трактора получил ранения при наезде на украинскую мину в курском Льговском районе, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."Ещё одна жертва нацистских преступлений. Сегодня в посёлке Селекционный Льговского района в поле подорвался работающий там трактор. В результате взрыва пострадал 37-летний водитель. У него осколочное ранение правого плеча", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Уточняется, что мужчину доставляют в Курскую областную больницу."Уважаемые жители, вновь обращаюсь к каждому: варварские атаки врага не прекращаются, в приграничных районах всё ещё крайне много неразорвавшихся боеприпасов. Пожалуйста, будьте внимательными и соблюдайте все меры безопасности!" - добавил Хинштейн.

