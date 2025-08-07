Рейтинг@Mail.ru
В Курской области тракторист получил ранения при наезде на мину - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:03 07.08.2025 (обновлено: 17:10 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/mina-2033985582.html
В Курской области тракторист получил ранения при наезде на мину
В Курской области тракторист получил ранения при наезде на мину - РИА Новости, 07.08.2025
В Курской области тракторист получил ранения при наезде на мину
Водитель трактора получил ранения при наезде на украинскую мину в курском Льговском районе, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T17:03:00+03:00
2025-08-07T17:10:00+03:00
курская область
льговский район
александр хинштейн
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
КУРСК, 7 авг - РИА Новости. Водитель трактора получил ранения при наезде на украинскую мину в курском Льговском районе, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."Ещё одна жертва нацистских преступлений. Сегодня в посёлке Селекционный Льговского района в поле подорвался работающий там трактор. В результате взрыва пострадал 37-летний водитель. У него осколочное ранение правого плеча", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Уточняется, что мужчину доставляют в Курскую областную больницу."Уважаемые жители, вновь обращаюсь к каждому: варварские атаки врага не прекращаются, в приграничных районах всё ещё крайне много неразорвавшихся боеприпасов. Пожалуйста, будьте внимательными и соблюдайте все меры безопасности!" - добавил Хинштейн.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
льговский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, льговский район, александр хинштейн, происшествия
Курская область, Льговский район, Александр Хинштейн, Происшествия
В Курской области тракторист получил ранения при наезде на мину

В Курской области тракторист получил ранения при наезде на мину ВСУ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 7 авг - РИА Новости. Водитель трактора получил ранения при наезде на украинскую мину в курском Льговском районе, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.
"Ещё одна жертва нацистских преступлений. Сегодня в посёлке Селекционный Льговского района в поле подорвался работающий там трактор. В результате взрыва пострадал 37-летний водитель. У него осколочное ранение правого плеча", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.
Уточняется, что мужчину доставляют в Курскую областную больницу.
"Уважаемые жители, вновь обращаюсь к каждому: варварские атаки врага не прекращаются, в приграничных районах всё ещё крайне много неразорвавшихся боеприпасов. Пожалуйста, будьте внимательными и соблюдайте все меры безопасности!" - добавил Хинштейн.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Курская областьЛьговский районАлександр ХинштейнПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала