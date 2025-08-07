https://ria.ru/20250807/mina-2033985582.html
В Курской области тракторист получил ранения при наезде на мину
В Курской области тракторист получил ранения при наезде на мину - РИА Новости, 07.08.2025
В Курской области тракторист получил ранения при наезде на мину
Водитель трактора получил ранения при наезде на украинскую мину в курском Льговском районе, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T17:03:00+03:00
2025-08-07T17:03:00+03:00
2025-08-07T17:10:00+03:00
курская область
льговский район
александр хинштейн
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
КУРСК, 7 авг - РИА Новости. Водитель трактора получил ранения при наезде на украинскую мину в курском Льговском районе, сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн."Ещё одна жертва нацистских преступлений. Сегодня в посёлке Селекционный Льговского района в поле подорвался работающий там трактор. В результате взрыва пострадал 37-летний водитель. У него осколочное ранение правого плеча", - сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале.Уточняется, что мужчину доставляют в Курскую областную больницу."Уважаемые жители, вновь обращаюсь к каждому: варварские атаки врага не прекращаются, в приграничных районах всё ещё крайне много неразорвавшихся боеприпасов. Пожалуйста, будьте внимательными и соблюдайте все меры безопасности!" - добавил Хинштейн.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
льговский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ea95746a013f8a31a20483637571b3aa.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, льговский район, александр хинштейн, происшествия
Курская область, Льговский район, Александр Хинштейн, Происшествия
В Курской области тракторист получил ранения при наезде на мину
В Курской области тракторист получил ранения при наезде на мину ВСУ