Мэра коммуны на востоке Франции госпитализировали после нападения
15:38 07.08.2025
Мэра коммуны на востоке Франции госпитализировали после нападения
в мире
франция
эммануэль макрон
ПАРИЖ, 7 авг – РИА Новости. Мэр коммуны Вильнёв-де-Марк на востоке Франции Жиль Дюссо был госпитализирован в критическом состоянии после нападения на улице, сообщила в четверг газета Parisien. "В среду в конце дня на 63-летнего Жиля Дюссо напали, когда он шел по улице коммуны со своим сыном. Его госпитализировали в критическом состоянии", - говорится в статье. По данным прокуратуры, злоумышленник нанес мэру три удара холодным оружием в область груди, пишет Parisien. Затем преступник скрылся и вернулся уже на машине, пытаясь наехать на политика и его 28-летнего сына. Им удалось избежать удара, и автомобиль врезался в стену. После этого злоумышленник ударил сына Дюссо и убежал, сообщает газета. По информации радиостанции RTL, жизни главы коммуны больше ничего не угрожает. Подозреваемым в деле является 60-летний местный мужчина, у которого с мэром есть неразрешенный имущественный спор, говорится в материале. Предполагаемый преступник до сих пор находится в розыске, по факту нападения было начато дело о попытке убийства наделенного государственной властью лица. Жестокое нападение на Дюссо осудили многие французские политики, в том числе президент Эммануэль Макрон и глава МВД Брюно Ретайо.
франция
Новости
ru-RU
в мире, франция, эммануэль макрон
В мире, Франция, Эммануэль Макрон
© AP Photo / Ciaran FaheyСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© AP Photo / Ciaran Fahey
Скорая помощь. Архивное фото
ПАРИЖ, 7 авг – РИА Новости. Мэр коммуны Вильнёв-де-Марк на востоке Франции Жиль Дюссо был госпитализирован в критическом состоянии после нападения на улице, сообщила в четверг газета Parisien.
"В среду в конце дня на 63-летнего Жиля Дюссо напали, когда он шел по улице коммуны со своим сыном. Его госпитализировали в критическом состоянии", - говорится в статье.
По данным прокуратуры, злоумышленник нанес мэру три удара холодным оружием в область груди, пишет Parisien. Затем преступник скрылся и вернулся уже на машине, пытаясь наехать на политика и его 28-летнего сына. Им удалось избежать удара, и автомобиль врезался в стену. После этого злоумышленник ударил сына Дюссо и убежал, сообщает газета.
По информации радиостанции RTL, жизни главы коммуны больше ничего не угрожает. Подозреваемым в деле является 60-летний местный мужчина, у которого с мэром есть неразрешенный имущественный спор, говорится в материале. Предполагаемый преступник до сих пор находится в розыске, по факту нападения было начато дело о попытке убийства наделенного государственной властью лица.
Жестокое нападение на Дюссо осудили многие французские политики, в том числе президент Эммануэль Макрон и глава МВД Брюно Ретайо.
