Рейтинг@Mail.ru
Жительницу Мелитополя, готовившую теракт, приговорили к 18 годам колонии - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 07.08.2025 (обновлено: 18:19 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/melitopol-2033999968.html
Жительницу Мелитополя, готовившую теракт, приговорили к 18 годам колонии
Жительницу Мелитополя, готовившую теракт, приговорили к 18 годам колонии - РИА Новости, 07.08.2025
Жительницу Мелитополя, готовившую теракт, приговорили к 18 годам колонии
Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы Дарью Кулик, готовившую теракт в здании, где располагались сотрудники УФСБ по Запорожской... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T17:51:00+03:00
2025-08-07T18:19:00+03:00
происшествия
россия
запорожская область
мелитополь
служба безопасности украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_0:0:3027:1703_1920x0_80_0_0_c98986b6730d30772ca03283c643016f.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг — РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы Дарью Кулик, готовившую теракт в здании, где располагались сотрудники УФСБ по Запорожской области, сообщил представитель суда. &quot;В соответствии с приговором подсудимая признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии общего режима со штрафом 600 тысяч рублей&quot;, — сказал он.По его данным, в конце июля 2023 года с Кулик связался человек, представившийся сотрудником Службы безопасности Украины и предложил ей собирать информацию о размещении в Мелитополе военнослужащих ВС России. Она написала ему расписку о сотрудничестве. Позже женщина сфотографировала и сняла на видео здание, где располагались сотрудники УФСБ по Запорожской области, и направила эти данные своему куратору. По его заданию она купила в Мелитополе вещества для приготовления зажигательной смеси по типу "коктейля Молотова" и спрятала их в тайнике. В сентябре Кулик задержали.
https://ria.ru/20250722/fsb-2030549275.html
https://ria.ru/20250805/kadry-2033407805.html
россия
запорожская область
мелитополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153104/43/1531044377_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_00561a867edd1566d84a6d4bb63c31a2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, запорожская область, мелитополь, служба безопасности украины
Происшествия, Россия, Запорожская область, Мелитополь, Служба безопасности Украины
Жительницу Мелитополя, готовившую теракт, приговорили к 18 годам колонии

Жительница Мелитополя получила 18 лет колонии за подготовку теракта в здании ФСБ

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды — богини правосудия
Статуя Фемиды — богини правосудия - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды — богини правосудия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг — РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы Дарью Кулик, готовившую теракт в здании, где располагались сотрудники УФСБ по Запорожской области, сообщил представитель суда.
«

"В соответствии с приговором подсудимая признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии общего режима со штрафом 600 тысяч рублей", — сказал он.

Задержание в трех российских регионах пособников спецслужб Украины - РИА Новости, 1920, 22.07.2025
ФСБ предотвратила теракты, которые готовили агенты спецслужб Украины
22 июля, 09:46
По его данным, в конце июля 2023 года с Кулик связался человек, представившийся сотрудником Службы безопасности Украины и предложил ей собирать информацию о размещении в Мелитополе военнослужащих ВС России. Она написала ему расписку о сотрудничестве.
Позже женщина сфотографировала и сняла на видео здание, где располагались сотрудники УФСБ по Запорожской области, и направила эти данные своему куратору.
По его заданию она купила в Мелитополе вещества для приготовления зажигательной смеси по типу "коктейля Молотова" и спрятала их в тайнике.
В сентябре Кулик задержали.
Кадры задержания участника подготовки покушения на гендиректора оборонного предприятия в Белгороде - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
ФСБ показала кадры задержания украинского агента в Брянской области
5 августа, 10:33
 
ПроисшествияРоссияЗапорожская областьМелитопольСлужба безопасности Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала