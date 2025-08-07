https://ria.ru/20250807/melitopol-2033999968.html

Жительницу Мелитополя, готовившую теракт, приговорили к 18 годам колонии

Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы Дарью Кулик, готовившую теракт в здании, где располагались сотрудники УФСБ по Запорожской... РИА Новости, 07.08.2025

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 авг — РИА Новости. Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы Дарью Кулик, готовившую теракт в здании, где располагались сотрудники УФСБ по Запорожской области, сообщил представитель суда. "В соответствии с приговором подсудимая признана виновной, ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 18 лет в исправительной колонии общего режима со штрафом 600 тысяч рублей", — сказал он.По его данным, в конце июля 2023 года с Кулик связался человек, представившийся сотрудником Службы безопасности Украины и предложил ей собирать информацию о размещении в Мелитополе военнослужащих ВС России. Она написала ему расписку о сотрудничестве. Позже женщина сфотографировала и сняла на видео здание, где располагались сотрудники УФСБ по Запорожской области, и направила эти данные своему куратору. По его заданию она купила в Мелитополе вещества для приготовления зажигательной смеси по типу "коктейля Молотова" и спрятала их в тайнике. В сентябре Кулик задержали.

