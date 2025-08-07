Рейтинг@Mail.ru
Мессенджер Mах согласовал с ФСБ условия доступа к инфраструктуре "Госуслуг" - РИА Новости, 07.08.2025
20:21 07.08.2025 (обновлено: 20:53 07.08.2025)
Мессенджер Mах согласовал с ФСБ условия доступа к инфраструктуре "Госуслуг"
Мессенджер Mах согласовал с ФСБ условия доступа к инфраструктуре "Госуслуг" - РИА Новости, 07.08.2025
Мессенджер Mах согласовал с ФСБ условия доступа к инфраструктуре "Госуслуг"
Нацмессенджер Mах полностью согласовал необходимые требования по безопасности для доступа к инфраструктуре "Госуслуг" с ФСБ, сообщил глава Минцифры Максут... РИА Новости, 07.08.2025
КАЛУГА, 7 авг — РИА Новости. Нацмессенджер Mах полностью согласовал необходимые требования по безопасности для доступа к инфраструктуре "Госуслуг" с ФСБ, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. &quot;Минцифры подтверждает согласование модели угроз по Mах в части доступа к инфраструктуре &quot;Госуслуг&quot; со стороны ФСБ и полную реализацию этих требований&quot;, — сказал он.В среду национальный мессенджер Мax протестировали на подключение к "Госуслугам": оно будет выполняться с помощью нового прогрессивного протокола, а данные между системами будут передаваться с согласия пользователей. В марте компания VK запустила бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, — ею станет "дочка" VK "Коммуникационная платформа".
технологии, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), мессенджер max
Технологии, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Мессенджер Max
Мессенджер Mах согласовал с ФСБ условия доступа к инфраструктуре "Госуслуг"

Mах полностью согласовал с ФСБ все условия доступа к инфраструктуре "Госуслуг"

© Getty Images / SOPA Images/Thomas FullerМессенджер Max
Мессенджер Max - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Getty Images / SOPA Images/Thomas Fuller
Мессенджер Max. Архивное фото
КАЛУГА, 7 авг — РИА Новости. Нацмессенджер Mах полностью согласовал необходимые требования по безопасности для доступа к инфраструктуре "Госуслуг" с ФСБ, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Минцифры подтверждает согласование модели угроз по Mах в части доступа к инфраструктуре "Госуслуг" со стороны ФСБ и полную реализацию этих требований", — сказал он.

В среду национальный мессенджер Мax протестировали на подключение к "Госуслугам": оно будет выполняться с помощью нового прогрессивного протокола, а данные между системами будут передаваться с согласия пользователей.
В марте компания VK запустила бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play.
В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, — ею станет "дочка" VK "Коммуникационная платформа".
