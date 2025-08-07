https://ria.ru/20250807/max-2034026543.html

Мессенджер Mах согласовал с ФСБ условия доступа к инфраструктуре "Госуслуг"

КАЛУГА, 7 авг — РИА Новости. Нацмессенджер Mах полностью согласовал необходимые требования по безопасности для доступа к инфраструктуре "Госуслуг" с ФСБ, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев. "Минцифры подтверждает согласование модели угроз по Mах в части доступа к инфраструктуре "Госуслуг" со стороны ФСБ и полную реализацию этих требований", — сказал он.В среду национальный мессенджер Мax протестировали на подключение к "Госуслугам": оно будет выполняться с помощью нового прогрессивного протокола, а данные между системами будут передаваться с согласия пользователей. В марте компания VK запустила бета-версию цифровой платформы Max, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, звонить, отправлять голосовые сообщения и файлы до четырех гигабайт. Она доступна в магазинах приложений App Store, RuStore и Google Play. В июле правительство России сообщило, что определило организацию, которая будет развивать национальный мессенджер на базе Max, — ею станет "дочка" VK "Коммуникационная платформа".

