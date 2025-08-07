https://ria.ru/20250807/mashina-2033899375.html

В Москве водителю, наехавшему на полицейского, прострелили колесо

В Москве водителю, наехавшему на полицейского, прострелили колесо - РИА Новости, 07.08.2025

В Москве водителю, наехавшему на полицейского, прострелили колесо

Полицейские прострелили колесо машины, водитель которой направил свой автомобиль в сторону сотрудника правоохранительных органов возле в отдела полиции в... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T12:35:00+03:00

2025-08-07T12:35:00+03:00

2025-08-07T12:35:00+03:00

происшествия

митино

москва

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_98:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_2f667a809236a5045944e6cf499b9a58.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Полицейские прострелили колесо машины, водитель которой направил свой автомобиль в сторону сотрудника правоохранительных органов возле в отдела полиции в столичном Митино, мужчина задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Москве. Пятого августа в ОМВД по району Митино поступила информация о конфликте между двумя мужчинами. Прибывшие сотрудники полиции увидели двух граждан, которые сообщили, что хотят подать заявления друг на друга. Полицейские предложили им проследовать в отдел, те согласились, один из мужчин поехал на своем авто. "По прибытии к зданию ОМВД гражданин отказался выходить из автомобиля, начал вести себя неадекватно и агрессивно. На неоднократные требования о прекращении противоправного поведения не реагировал, начав движение и предприняв попытку наезда на сотрудника полиции. В связи с чем было применено табельное оружие в направлении автомашины с повреждением колеса ТС. В дальнейшем правонарушитель был задержан", - рассказали в пресс-службе. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Материалы о действиях злоумышленника переданы в следственные органы.

https://ria.ru/20241015/podolsk-1978064854.html

митино

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, митино, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)