В Москве водителю, наехавшему на полицейского, прострелили колесо
Сотрудник полиции России. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Полицейские прострелили колесо машины, водитель которой направил свой автомобиль в сторону сотрудника правоохранительных органов возле в отдела полиции в столичном Митино, мужчина задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Москве.
Пятого августа в ОМВД по району Митино поступила информация о конфликте между двумя мужчинами. Прибывшие сотрудники полиции увидели двух граждан, которые сообщили, что хотят подать заявления друг на друга. Полицейские предложили им проследовать в отдел, те согласились, один из мужчин поехал на своем авто.
"По прибытии к зданию ОМВД гражданин отказался выходить из автомобиля, начал вести себя неадекватно и агрессивно. На неоднократные требования о прекращении противоправного поведения не реагировал, начав движение и предприняв попытку наезда на сотрудника полиции. В связи с чем было применено табельное оружие в направлении автомашины с повреждением колеса ТС. В дальнейшем правонарушитель был задержан", - рассказали в пресс-службе.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Материалы о действиях злоумышленника переданы в следственные органы.
