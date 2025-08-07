Рейтинг@Mail.ru
В Москве водителю, наехавшему на полицейского, прострелили колесо - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:35 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/mashina-2033899375.html
В Москве водителю, наехавшему на полицейского, прострелили колесо
В Москве водителю, наехавшему на полицейского, прострелили колесо - РИА Новости, 07.08.2025
В Москве водителю, наехавшему на полицейского, прострелили колесо
Полицейские прострелили колесо машины, водитель которой направил свой автомобиль в сторону сотрудника правоохранительных органов возле в отдела полиции в... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T12:35:00+03:00
2025-08-07T12:35:00+03:00
происшествия
митино
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_98:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_2f667a809236a5045944e6cf499b9a58.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Полицейские прострелили колесо машины, водитель которой направил свой автомобиль в сторону сотрудника правоохранительных органов возле в отдела полиции в столичном Митино, мужчина задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Москве. Пятого августа в ОМВД по району Митино поступила информация о конфликте между двумя мужчинами. Прибывшие сотрудники полиции увидели двух граждан, которые сообщили, что хотят подать заявления друг на друга. Полицейские предложили им проследовать в отдел, те согласились, один из мужчин поехал на своем авто. "По прибытии к зданию ОМВД гражданин отказался выходить из автомобиля, начал вести себя неадекватно и агрессивно. На неоднократные требования о прекращении противоправного поведения не реагировал, начав движение и предприняв попытку наезда на сотрудника полиции. В связи с чем было применено табельное оружие в направлении автомашины с повреждением колеса ТС. В дальнейшем правонарушитель был задержан", - рассказали в пресс-службе. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Материалы о действиях злоумышленника переданы в следственные органы.
https://ria.ru/20241015/podolsk-1978064854.html
митино
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/09/1583692382_1008:0:3739:2048_1920x0_80_0_0_bb7aec76d35fbdacd658613cd7a682e9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, митино, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Митино, Москва, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Москве водителю, наехавшему на полицейского, прострелили колесо

В Митино пытавшемуся задавить полицейского мужчине прострелили колесо автомобиля

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкСотрудник полиции России
Сотрудник полиции России - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Полицейские прострелили колесо машины, водитель которой направил свой автомобиль в сторону сотрудника правоохранительных органов возле в отдела полиции в столичном Митино, мужчина задержан, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМВД России по Москве.
Пятого августа в ОМВД по району Митино поступила информация о конфликте между двумя мужчинами. Прибывшие сотрудники полиции увидели двух граждан, которые сообщили, что хотят подать заявления друг на друга. Полицейские предложили им проследовать в отдел, те согласились, один из мужчин поехал на своем авто.
"По прибытии к зданию ОМВД гражданин отказался выходить из автомобиля, начал вести себя неадекватно и агрессивно. На неоднократные требования о прекращении противоправного поведения не реагировал, начав движение и предприняв попытку наезда на сотрудника полиции. В связи с чем было применено табельное оружие в направлении автомашины с повреждением колеса ТС. В дальнейшем правонарушитель был задержан", - рассказали в пресс-службе.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Материалы о действиях злоумышленника переданы в следственные органы.
Погоня со стрельбой в подмосковном Подольске - РИА Новости, 1920, 15.10.2024
Водитель-лихач открыл огонь по полицейским в Подольске
15 октября 2024, 08:00
 
ПроисшествияМитиноМоскваМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала