Зоопарк в Перми принял львят из Москвы, которых использовали для фотосессий

https://ria.ru/20250807/lvyata-2033992993.html

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033990591_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_2a75f37c26934512f6dac5d9cb1cc8d6.jpg

ПЕРМЬ, 7 авг - РИА Новости. Новый зоопарк в Перми принял двух львят - Тогана и Аполлона, изъятых в Москве у недобросовестных владельцев, которые использовали хищников в фотосессиях, сейчас животные проходят реабилитацию, сообщает пресс-служба пермского зоосада. "Львята возрастом полтора и 11 месяцев были конфискованы у недобросовестных владельцев, которые незаконно использовали хищников в фотосессиях. Изъятые Росприроднадзором молодые хищники Тоган и Аполлон в сопровождении сотрудников Московского зоопарка доставлены в Пермь", - говорится в сообщении. Животные успешно перенесли транспортировку. Сейчас они проходят реабилитацию, получают необходимый уход и ветеринарную помощь. Младшего львенка по кличке Тоган зоологи ласково называют Тотоша, первое время его выкармливали молоком. Львята привыкли к вниманию, им спокойнее, когда кто-то находится рядом: зоологи постоянно находятся неподалеку от них. "Решение о передаче львят в Пермский зоопарк было принято в связи с наличием подходящих условий для их содержания в новом зоопарке и опыта работы с крупными хищниками", - уточнили в учреждении. В среду президент России Владимир Путин в режиме видеоконференцсвязи принял участие в открытии нового зоопарка в Перми, который по площади в 16 раз больше старого зоосада. В четверг природно-ландшафтный парк принял первых посетителей. Территория разделена на несколько тематических комплексов: "Лесная мозаика", "Полярный мир", "Обитатели гор", "Африканская саванна", "Тропический рай и страна обезьян". Сюда уже перевезена большая часть животных из старого учреждения в центре города. Новый пермский зоопарк — один из пяти крупнейших в России. В нем представлено более трех тысяч животных 314 видов.

