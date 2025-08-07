https://ria.ru/20250807/lukashenko-2033911581.html

Лукашенко выразил опасения из-за агрессивного настроя Польши и стран Балтии

Лукашенко выразил опасения из-за агрессивного настроя Польши и стран Балтии - РИА Новости, 07.08.2025

Лукашенко выразил опасения из-за агрессивного настроя Польши и стран Балтии

Президента Белоруссии Александра Лукашенко настораживают агрессивно настроенные к республике Польша и страны Балтии, передает агентство Белта.

МИНСК, 7 авг — РИА Новости. Президента Белоруссии Александра Лукашенко настораживают агрессивно настроенные к республике Польша и страны Балтии, передает агентство Белта. Об этом он заявил на совещании по вопросам деятельности белорусского КГБ. По словам Лукашенко, проведение этого мероприятия связано не только с ситуацией, складывающейся внутри страны, но больше всего с военно-политической обстановкой вокруг нее."Настораживает, что очень жутко, агрессивно в отношении Беларуси настроены наши соседи — Польша и страны Балтии. Давление осуществляется по всем направлениям", — сказал президент.Он отметил, что больше всего это чувствуют спецслужбы, поэтому работе КГБ и силового блока в целом уделяется самое пристальное внимание.Лукашенко выразил надежду, что на совещании удастся объективно обсудить эту тему и прийти к соответствующему заключению.На заседании присутствовали также председатель КГБ Иван Тертель, который недавно предложил усовершенствовать деятельность ведомства, генпрокурор Андрей Швед, председатель Палаты представителей Национального собрания Игорь Сергеенко, руководитель аппарата Совета министров Валерий Вакульчик. С основным докладом выступил государственный секретарь Совета безопасности Александр Вольфович. В начале недели Министерство иностранных дел Белоруссии вызвало временного поверенного в делах Польши в Минске и вручило ему ноту из-за планов провести 9-10 августа в Варшаве антибелорусскую акцию. В МИД подчеркнули, что такие враждебные акции не способствуют восстановлению нормального диалога между государствами и прямо вредят белорусско-польским отношениям.Как рассказал РИА Новости источник в рядах противников действующей белорусской власти, в Варшаве, в частности, пройдут марш по центральным улицам города и конференция "Новая Беларусь". На закрытую часть этой конференции приглашены представители различных спецслужб, в том числе СБУ, ГУР Минобороны Украины и польской Службы военной разведки. Предполагается, что они будут обсуждать, как помешать размещению в Белоруссии ракетного комплекса "Орешник".

