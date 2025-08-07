https://ria.ru/20250807/lobacheva-2033919883.html

Лед - больше не ее стихия: как водка украла у России звезду Ирину Лобачеву

Лед - больше не ее стихия: как водка украла у России звезду Ирину Лобачеву

Лед - больше не ее стихия: как водка украла у России звезду Ирину Лобачеву

Она скользила по льду с грацией балерины, а по жизни — с бутылкой в руке. Ирина Лобачева, вице-чемпионка Олимпиады-2002, могла бы стать легендой тренерской... РИА Новости, 07.08.2025

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Она скользила по льду с грацией балерины, а по жизни — с бутылкой в руке. Ирина Лобачева, вице-чемпионка Олимпиады-2002, могла бы стать легендой тренерской работы, но вместо этого превратилась в героиню ток-шоу: три погибших возлюбленных, брак с мужчиной, который бил ее "по пьяни", и бесконечные запои. Как водка и предательства украли у России одну из самых ярких звезд фигурного катания?Начало: лед, труд и первые победыВ шесть лет маленькая Ирина из подмосковной Ивантеевки впервые встала на коньки — не для славы, а по совету врачей. Частые болезни требовали закалки, и лед стал ее лекарством. Под руководством первого тренера Натальи Дубинской девочка преодолевала долгие дороги на тренировки: вставала затемно, делала уроки в раздевалке и возвращалась домой уже ночью.Сначала она выступала как одиночница, но травма колена в 15 лет перечеркнула эти планы. Переход в танцы на льду стал спасением — хоть и вынужденным, но судьбоносным. Первые партнеры, Олег Онищенко и Алексей Поспелов, не задержались надолго: один ушел в бизнес, другой — в эмиграцию. Но в 1992 году судьба свела ее с Ильей Авербухом, который ради Ирины бросил партнершу Марину Анисину. Так начался один из самых ярких дуэтов в истории фигурного катания.Партнерство, ставшее проклятием: как Анисина дважды перечеркнула ее счастьеИстория Ирины Лобачевой и Ильи Авербуха началась с предательства — только не ее, а его. В 1992 году молодой фигурист бросил партнершу Марину Анисину ради Ирины.В период с 1994 по 1995 год спортсмены переехали в Соединенные Штаты Америки, чтобы продолжить свою подготовку под чутким руководством известных тренеров Натальи Линичук и Геннадия Карпоносова. Этот шаг стал важной вехой в их карьере, позволив значительно повысить уровень мастерства и техники исполнения.В 1998 году они дебютировали на зимних Олимпийских играх в Нагано, где заняли пятое место, показав достойное выступление на международной арене. Лобачева и Авербух запомнились зрителям своими впечатляющими и зрелищными постановками, которые стали их визитной карточкой.Одной из самых известных программ была "Alegría", вдохновленная цирковым шоу Cirque du Soleil, которая пользовалась огромным успехом в сезонах 1999–2000 годов. Следующей яркой постановкой стала эмоциональная программа "The Same Sun", представленная в сезоне 2000–2001 годов, которая была выполнена под проникновенную музыку Криса де Бурга и оставила глубокое впечатление как у зрителей, так и у критиков. Эти программы не только подчеркнули творческий потенциал дуэта, но и закрепили их статус одних из самых ярких фигур в мире фигурного катания."Мы чувствовали друг друга на льду с первого касания", — вспоминала Лобачева. Но судьба приготовила жестокую насмешку: ровно через 10 лет на Олимпиаде-2002 именно Анисина, теперь выступавшая за Францию, отобрала у них золото. "Серебро в Солт-Лейк-Сити стало нашей общей травмой", — признавался позже Авербух.После завершения карьеры в 2003 году казалось, что впереди только светлое будущее: сын Мартин, успешные ледовые шоу, тренерская школа. Но трещина в отношениях превратилась в пропасть. В 2007 году Авербух ушел к участнице "Ледникового периода", которая родила ему второго ребенка."Я узнала об измене от нашего трехлетнего сына. Он спросил: "Мама, а почему папа живет с другой тетей?" — рассказывала Ирина в интервью.Черная полоса: три смерти за четыре годаПосле развода Лобачева нашла утешение в объятиях актера Дмитрия Марьянова, с которым познакомилась на съемках шоу. Но их роман продлился всего три года — он ушел к другой. В 2017 году Марьянов скоропостижно скончался от тромба. "Если бы он остался со мной, то был бы жив", — рыдала Ирина на его похоронах.Затем в ее жизни появился Иван — младше на 15 лет, безработный и, как выяснилось, наркоман. Он умер от передозировки через несколько месяцев отношений. Третья трагедия потрясла еще сильнее. Новый возлюбленный Александр выпал из окна ее квартиры на 14-м этаже. "Он проиграл в казино все, даже мои украшения", — с ужасом вспоминала фигуристка.Брак с тенью: как муж превратил ее жизнь в адВ 2019 году Лобачева вышла замуж за тренера Ивана Третьякова, который был младше на 17 лет. Но вместо счастья получила кошмар: "Он бил меня, когда был пьян, а потом говорил, что это я спровоцировала". В 2023 году она выгнала его, изменив замки. Третьяков в ответ дал шокирующее интервью: "Она не помнит свои истерики из-за водки. Однажды упала и сломала руку — сама виновата".Одиночество чемпионки: сын, водка и несбывшиеся мечтыАлкогольная зависимость Ирины Лобачевой началась после череды эмоциональных потрясений. Главным триггером стал развод с Ильей Авербухом в 2007 году, когда она узнала об измене мужа от их трехлетнего сына Мартина. Следующим ударом стала смерть возлюбленного Дмитрия Марьянова в 2017 году. Эти трагедии подтолкнули Лобачеву к алкоголю как к "лекарству" от горя. По словам ее бывшего мужа Ивана Третьякова, она "ловила белую горячку", а он выливал "литры водки в раковину", пытаясь контролировать ее состояние.Сегодня единственная отрада Лобачевой — сын Мартин, но и он живет с Авербухом. "Я прошла реабилитацию, но борьба продолжается", — признается она.Сын Мартин переехал к Авербуху в 13 лет. Илья заявил: "Ей было тяжело справляться". Несмотря на лечение, Лобачева осталась без работы в шоу-бизнесе — Авербух отказался брать ее в свои проекты.Сегодня 52-летняя Ирина тренирует детей в Новогорске, но ее имя чаще вспоминают в контексте скандалов. "Я не сдаюсь", — говорит она, но признает: "Что мне пришлось пережить за свои 52 — не дай Бог никому".Ее история — жесткий урок о том, как система спорта высоких достижений "выжимает" чемпионов, не готовя их к жизни вне льда. И хотя Авербух заявляет, что "мы это уже победили", Лобачева продолжает бороться — уже не за медали, а за себя.

