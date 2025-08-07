Рейтинг@Mail.ru
Ливан согласился с предложением США о разоружении "Хезболлы" - РИА Новости, 07.08.2025
19:40 07.08.2025 (обновлено: 20:15 07.08.2025)
Ливан согласился с предложением США о разоружении "Хезболлы"
в мире
ливан
сша
хезболла
БЕЙРУТ, 7 авг - РИА Новости. Кабинет министров Ливана согласился с пунктами соглашения, предложенного США, по разоружению движения "Хезболлах", заявил министр информации Ливана Поль Моркос."Кабинет министров одобрил пункты указанные в предложении американской стороны", - сказал Моркос журналистам.По словам министра основные пункты соглашения, предложенного США, включают в себя постепенную ликвидацию присутствия вооруженных формирований, включая "Хезболлах", поддержку армии Ливана и ее развертывание на юге страны.
в мире, ливан, сша, хезболла
В мире, Ливан, США, Хезболла
© AP Photo / Hussein MallaФлаг Ливана
Флаг Ливана - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© AP Photo / Hussein Malla
БЕЙРУТ, 7 авг - РИА Новости. Кабинет министров Ливана согласился с пунктами соглашения, предложенного США, по разоружению движения "Хезболлах", заявил министр информации Ливана Поль Моркос.
"Кабинет министров одобрил пункты указанные в предложении американской стороны", - сказал Моркос журналистам.
По словам министра основные пункты соглашения, предложенного США, включают в себя постепенную ликвидацию присутствия вооруженных формирований, включая "Хезболлах", поддержку армии Ливана и ее развертывание на юге страны.
Военнослужащие Ливанской армии - РИА Новости, 1920, 28.07.2025
"Хезболла" готовится к новому противостоянию, считает ливанский экс-генерал
28 июля, 10:40
 
