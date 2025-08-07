https://ria.ru/20250807/livan-2034021906.html

Ливан согласился с предложением США о разоружении "Хезболлы"

Ливан согласился с предложением США о разоружении "Хезболлы" - РИА Новости, 07.08.2025

Ливан согласился с предложением США о разоружении "Хезболлы"

Кабинет министров Ливана согласился с пунктами соглашения, предложенного США, по разоружению движения "Хезболлах", заявил министр информации Ливана Поль Моркос. РИА Новости, 07.08.2025

БЕЙРУТ, 7 авг - РИА Новости. Кабинет министров Ливана согласился с пунктами соглашения, предложенного США, по разоружению движения "Хезболлах", заявил министр информации Ливана Поль Моркос."Кабинет министров одобрил пункты указанные в предложении американской стороны", - сказал Моркос журналистам.По словам министра основные пункты соглашения, предложенного США, включают в себя постепенную ликвидацию присутствия вооруженных формирований, включая "Хезболлах", поддержку армии Ливана и ее развертывание на юге страны.

