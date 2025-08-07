https://ria.ru/20250807/lazareva-2033849898.html

Суд проведет предварительное слушание по делу Лазаревой*

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Пресненский суд Москвы 12 августа проведет предварительное слушание по делу телеведущей Татьяны Лазаревой* об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента, сообщается в картотеке инстанции. "Предварительное слушание назначено на 12 августа в 9:30", - сказано в картотеке. Затем суд назначит дату рассмотрения данного дела по существу. Ранее Мосгорсуд отменил постановление о заочном аресте Лазаревой. Как указано в судебных материалах, имеющихся в распоряжении РИА Новости, Мосгорсуд нашел в постановлении суда первой инстанции нарушение УПК - тот, вынося решение, не проверил, объявлена ли Лазарева в международный розыск по этому уголовному делу. Выяснилось, что по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента телеведущая объявлена только в федеральный розыск, подчеркивается в материалах. При этом Лазаревой в РФ в случае возвращения и без того грозит лишение свободы. Второй западный окружной военный суд в конце 2024 года заочно приговорил ее к 6,5 года колонии по делу об оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Ей также запретили на четыре года заниматься администрированием интернет-ресурсов. Согласно материалам, оглашенным в ходе заседания, Лазарева в августе 2023 года в ходе интервью на одном из YouTube-каналов заявила о допустимости осуществления террористических атак в России.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России

