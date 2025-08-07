Рейтинг@Mail.ru
В Челябинской области детский лагерь закрыли из-за жалоб детей на тошноту
11:26 07.08.2025
В Челябинской области детский лагерь закрыли из-за жалоб детей на тошноту
В Челябинской области детский лагерь закрыли из-за жалоб детей на тошноту - РИА Новости, 07.08.2025
В Челябинской области детский лагерь закрыли из-за жалоб детей на тошноту
Детский лагерь "Черемушки" в Челябинской области временно закрыли после того, как более 20 детей пожаловались на тошноту и боль в животе, Роспотребнадзор выявил РИА Новости, 07.08.2025
ЧЕЛЯБИНСК, 7 авг – РИА Новости. Детский лагерь "Черемушки" в Челябинской области временно закрыли после того, как более 20 детей пожаловались на тошноту и боль в животе, Роспотребнадзор выявил санитарные нарушения, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону. Как сообщал пресс-центр прокуратуры региона, в день заезда в лагерь обнаружены симптомы заболевания у одного ребенка, позже с жалобами на тошноту и боли в животе за медицинской помощью обратились другие дети. Органами прокуратуры организована проверка в связи с заболеванием неустановленной кишечной инфекцией отдыхающих детей. По данным управления Роспотребнадзора, в день заезда за медпомощью обратился ребенок с жалобами на тошноту, в последующие два дня за медицинской помощью обратился еще 21 ребенок. "В рамках эпидемиологического расследования сотрудниками Роспотребнадзора были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Сотрудники пищеблока отстранены от работы до получения результатов лабораторных испытаний. Деятельность детского лагеря временно приостановлена", - говорится в сообщении. В соответствии с предписаниями Роспотребнадзора организован комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе проведена заключительная дезинфекция, уточняется в сообщении. По состоянию на 4 августа, новых случаев не зарегистрировано, ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора.
В Челябинской области детский лагерь закрыли из-за жалоб детей на тошноту

Роспотребнадзор выявил нарушения в детском лагере "Черемушки" под Челябинском

Автомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
ЧЕЛЯБИНСК, 7 авг – РИА Новости. Детский лагерь "Черемушки" в Челябинской области временно закрыли после того, как более 20 детей пожаловались на тошноту и боль в животе, Роспотребнадзор выявил санитарные нарушения, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора по региону.
Как сообщал пресс-центр прокуратуры региона, в день заезда в лагерь обнаружены симптомы заболевания у одного ребенка, позже с жалобами на тошноту и боли в животе за медицинской помощью обратились другие дети. Органами прокуратуры организована проверка в связи с заболеванием неустановленной кишечной инфекцией отдыхающих детей.
По данным управления Роспотребнадзора, в день заезда за медпомощью обратился ребенок с жалобами на тошноту, в последующие два дня за медицинской помощью обратился еще 21 ребенок.
"В рамках эпидемиологического расследования сотрудниками Роспотребнадзора были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического режима. Сотрудники пищеблока отстранены от работы до получения результатов лабораторных испытаний. Деятельность детского лагеря временно приостановлена", - говорится в сообщении.
В соответствии с предписаниями Роспотребнадзора организован комплекс противоэпидемических мероприятий, в том числе проведена заключительная дезинфекция, уточняется в сообщении.
По состоянию на 4 августа, новых случаев не зарегистрировано, ситуация остается на контроле управления Роспотребнадзора.
