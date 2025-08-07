Рейтинг@Mail.ru
Правительство увеличило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов
10:10 07.08.2025
Правительство увеличило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов
Правительство увеличило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов
экономика
россия
евразийский экономический союз
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Правительство России увеличило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов до 1,8 миллиона тонн с 1,5 миллиона тонн, сообщила пресс-служба кабмина в четверг. "Правительство приняло решение увеличить объем квоты на вывоз за пределы Евразийского экономического союза лома и отходов черных металлов. Согласно подписанному постановлению, квота повысится на 300 тысяч тонн – с 1,5 миллиона тонн до 1,8 миллиона тонн. Дополнительный объем квоты между участниками внешнеторговой деятельности распределит Минпромторг", - говорится в сообщении. В кабмине также отметили, что решение будет действовать до 31 декабря 2025 года. "Оно позволит участникам отрасли реализовать на внешнем рынке дополнительный объем сырья, не востребованный на внутреннем рынке", - добавили там. При экспорте лома и отходов черных металлов в рамках квоты пошлина составляет 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого – 5%, но не менее 290 евро за тонну, напомнили в пресс-службе кабмина.
экономика, россия, евразийский экономический союз, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
Экономика, Россия, Евразийский экономический союз, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)
Переработка металлолома. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Правительство России увеличило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов до 1,8 миллиона тонн с 1,5 миллиона тонн, сообщила пресс-служба кабмина в четверг.
"Правительство приняло решение увеличить объем квоты на вывоз за пределы Евразийского экономического союза лома и отходов черных металлов. Согласно подписанному постановлению, квота повысится на 300 тысяч тонн – с 1,5 миллиона тонн до 1,8 миллиона тонн. Дополнительный объем квоты между участниками внешнеторговой деятельности распределит Минпромторг", - говорится в сообщении.
В кабмине также отметили, что решение будет действовать до 31 декабря 2025 года.
"Оно позволит участникам отрасли реализовать на внешнем рынке дополнительный объем сырья, не востребованный на внутреннем рынке", - добавили там.
При экспорте лома и отходов черных металлов в рамках квоты пошлина составляет 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого – 5%, но не менее 290 евро за тонну, напомнили в пресс-службе кабмина.
