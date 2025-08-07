Журналиста Кузнеца, работавшего на "Медузу"*, объявили в розыск
МВД объявило в розыск работавшего на "Медузу" журналиста Дмитрия Кузнеца
Дмитрий Кузнец
Дмитрий Кузнец. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Журналист Дмитрий Кузнец, против которого расследуется уголовное дело в связи с работой на интернет-СМИ "Медуза"*, объявлен в розыск, свидетельствует информация из базы розыска МВД РФ.
"Кузнец Дмитрий Викторович… Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ведомственной базе.
© МВД РоссииОриентировка на розыск Дмитрия Кузнеца
© МВД России
Ориентировка на розыск Дмитрия Кузнеца
Ранее в пресс-службе СК РФ сообщили РИА Новости, что против Кузнеца возбуждено уголовное дело за работу на "Медузу"*. По данным следствия, Кузнец, находясь за границей, продолжил участвовать в деятельности нежелательной в РФ организации. Так, в феврале, марте и апреле в интернете были опубликованы шесть аудиозаписей с участием Кузнеца, в которых он распространял информационные материалы об экономических, политических и социальных процессах, происходящих в РФ.
Кроме того, ранее Никулинский суд Москвы на 10 тысяч рублей оштрафовал Кузнеца также за работу на "Медузу"*. Это был первый известный случай, когда журналиста оштрафовали за работу на нежелательную организацию.
Деятельность иностранной организации Limited liability company (SIA) Medusa Project ("Проект Медуза") признана нежелательной решением Генпрокуратуры РФ в январе 2023 года, в феврале данная организация включена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.
* Medusa Project признана в России СМИ-иностранным агентом и нежелательной организацией.