https://ria.ru/20250807/kuznets-2033903156.html

Журналиста Кузнеца, работавшего на "Медузу"*, объявили в розыск

Журналиста Кузнеца, работавшего на "Медузу"*, объявили в розыск - РИА Новости, 07.08.2025

Журналиста Кузнеца, работавшего на "Медузу"*, объявили в розыск

Журналист Дмитрий Кузнец, против которого расследуется уголовное дело в связи с работой на интернет-СМИ "Медуза"*, объявлен в розыск, свидетельствует информация РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T12:50:00+03:00

2025-08-07T12:50:00+03:00

2025-08-07T13:16:00+03:00

происшествия

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0e/2029079724_0:57:835:526_1920x0_80_0_0_057850e649f12b391dc15b1c3b8b2eae.jpg

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Журналист Дмитрий Кузнец, против которого расследуется уголовное дело в связи с работой на интернет-СМИ "Медуза"*, объявлен в розыск, свидетельствует информация из базы розыска МВД РФ."Кузнец Дмитрий Викторович… Основание для розыска: разыскивается по статье УК", - говорится в ведомственной базе.Ранее в пресс-службе СК РФ сообщили РИА Новости, что против Кузнеца возбуждено уголовное дело за работу на "Медузу"*. По данным следствия, Кузнец, находясь за границей, продолжил участвовать в деятельности нежелательной в РФ организации. Так, в феврале, марте и апреле в интернете были опубликованы шесть аудиозаписей с участием Кузнеца, в которых он распространял информационные материалы об экономических, политических и социальных процессах, происходящих в РФ.Кроме того, ранее Никулинский суд Москвы на 10 тысяч рублей оштрафовал Кузнеца также за работу на "Медузу"*. Это был первый известный случай, когда журналиста оштрафовали за работу на нежелательную организацию.Деятельность иностранной организации Limited liability company (SIA) Medusa Project ("Проект Медуза") признана нежелательной решением Генпрокуратуры РФ в январе 2023 года, в феврале данная организация включена в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной в России.* Medusa Project признана в России СМИ-иностранным агентом и нежелательной организацией.

https://ria.ru/20250807/shtraf-2033837031.html

https://ria.ru/20250731/arest--2032660557.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, министерство внутренних дел рф (мвд россии)