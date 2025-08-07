Рейтинг@Mail.ru
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:41 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/kurskaya-2033858834.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 07.08.2025
В Курской области отменили ракетную опасность
Ракетную опасность отменили на территории всей Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T09:41:00+03:00
2025-08-07T09:41:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
курская область
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968457930_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ac8a5f3d2272875ad8ba123c05033029.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на территории всей Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба. Опасность была объявлена в 8.12 мск и продлилась почти час.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
курская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1a/1968457930_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_b24455ae26041b815d4b8b5f99be5ad7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, курская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Курская область, Вооруженные силы Украины
В Курской области отменили ракетную опасность

Оперштаб Курской области сообщил об отбое ракетной опасности в регионе

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЖелезобетонное укрытие на улице в Курске
Железобетонное укрытие на улице в Курске - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Железобетонное укрытие на улице в Курске. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на территории всей Курской области, сообщили в оперативном штабе региона.
"Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.
Опасность была объявлена в 8.12 мск и продлилась почти час.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьКурская областьВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала