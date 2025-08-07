https://ria.ru/20250807/kurskaya-2033858834.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность
07.08.2025
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Ракетную опасность отменили на территории всей Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба. Опасность была объявлена в 8.12 мск и продлилась почти час.
курская область
В Курской области отменили ракетную опасность
