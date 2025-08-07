https://ria.ru/20250807/kurskaya-2033850302.html

В Курской области объявили ракетную опасность

В Курской области объявили ракетную опасность

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Ракетную опасность объявили на территории всей Курской области, сообщили в оперативном штабе региона. "Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице, зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие", - говорится в сообщении в Telegram-канале оперштаба.

