СК назвал число жертв отравления алкоголем на Кубани

СОЧИ, 7 авг — РИА Новости. На Кубани от отравления самодельной чачей погибло не менее десяти человек, заявил следователь во время судебного заседания."По предварительной информации, установлено, что от отравления алкоголем, проданным обвиняемыми, погибли не менее десяти человек", — приводит его слова объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.В четверг Адлерский районный суд Сочи арестовал на два месяца двух женщин возрастом 30 лет и 71 год. По его данным, обвиняемые знали, что алкоголь, который они продали на рынке "Казачий" под видом домашнего вина и чачи, изготовили кустарным способом. Количество реализованной продукции неизвестно.Как отмечала официальный представитель МВД Ирина Волк, ее изъяли и направили на исследование, сейчас ищут производителя напитка.Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

