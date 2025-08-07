Рейтинг@Mail.ru
СК назвал число жертв отравления алкоголем на Кубани - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:16 07.08.2025 (обновлено: 22:54 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/kuban-2033909993.html
СК назвал число жертв отравления алкоголем на Кубани
СК назвал число жертв отравления алкоголем на Кубани - РИА Новости, 07.08.2025
СК назвал число жертв отравления алкоголем на Кубани
На Кубани от отравления самодельной чачей погибло не менее десяти человек, заявил следователь во время судебного заседания. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T13:16:00+03:00
2025-08-07T22:54:00+03:00
происшествия
краснодарский край
сочи
следственный комитет россии (ск рф)
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
ирина волк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033903313_0:84:1118:713_1920x0_80_0_0_89dbacb6bab2b139bf355069307f17cb.jpg
СОЧИ, 7 авг — РИА Новости. На Кубани от отравления самодельной чачей погибло не менее десяти человек, заявил следователь во время судебного заседания."По предварительной информации, установлено, что от отравления алкоголем, проданным обвиняемыми, погибли не менее десяти человек", — приводит его слова объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.В четверг Адлерский районный суд Сочи арестовал на два месяца двух женщин возрастом 30 лет и 71 год. По его данным, обвиняемые знали, что алкоголь, который они продали на рынке "Казачий" под видом домашнего вина и чачи, изготовили кустарным способом. Количество реализованной продукции неизвестно.Как отмечала официальный представитель МВД Ирина Волк, ее изъяли и направили на исследование, сейчас ищут производителя напитка.Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
https://ria.ru/20250807/chacha-2033901870.html
https://ria.ru/20250723/ekaterinburg-2030914877.html
краснодарский край
сочи
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033903313_161:0:1112:713_1920x0_80_0_0_2de3f00d2a9f94a8236c622f423ab423.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, краснодарский край, сочи, следственный комитет россии (ск рф), министерство внутренних дел рф (мвд россии), ирина волк
Происшествия, Краснодарский край, Сочи, Следственный комитет России (СК РФ), Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Ирина Волк
СК назвал число жертв отравления алкоголем на Кубани

На Кубани от отравления кустарным алкоголем погибли не менее 10 человек

© Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края/TelegramЖительница Сочи, обвиняемая в продаже кустарного алкоголя, в суде
Жительница Сочи, обвиняемая в продаже кустарного алкоголя, в суде - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края/Telegram
Жительница Сочи, обвиняемая в продаже кустарного алкоголя, в суде
Читать ria.ru в
Дзен
СОЧИ, 7 авг — РИА Новости. На Кубани от отравления самодельной чачей погибло не менее десяти человек, заявил следователь во время судебного заседания.
"По предварительной информации, установлено, что от отравления алкоголем, проданным обвиняемыми, погибли не менее десяти человек", — приводит его слова объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.
Медицинский сотрудник вводит лекарство в капельницу - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Суд рассказал о состоянии людей, отравившихся чачей на Кубани
Вчера, 12:44
В четверг Адлерский районный суд Сочи арестовал на два месяца двух женщин возрастом 30 лет и 71 год. По его данным, обвиняемые знали, что алкоголь, который они продали на рынке "Казачий" под видом домашнего вина и чачи, изготовили кустарным способом. Количество реализованной продукции неизвестно.
Как отмечала официальный представитель МВД Ирина Волк, ее изъяли и направили на исследование, сейчас ищут производителя напитка.
Возбуждено уголовное дело по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".
Подпольный цех по производству и розливу контрафактного алкоголя - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
В Екатеринбурге задержали производителя контрафактного алкоголя
23 июля, 18:05
 
ПроисшествияКраснодарский крайСочиСледственный комитет России (СК РФ)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)Ирина Волк
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала