На Кубани два дома и машину повредило при падении обломков БПЛА

КРАСНОДАР, 7 авг - РИА Новости. Два дома и автомобиль повреждены в Выселковском районе Краснодарского края в результате падения обломков БПЛА, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края."В Выселковском районе при падении обломков беспилотника повреждены два дома и автомобиль. В поселке Заречном в одном из частных домов выбило стекла, повредило стены. В другом – осколками посекло стены. Также повреждения получил припаркованный автомобиль", - говорится в сообщении.Как уточняется, пострадавших нет, на месте работают сотрудники оперативных и специальных служб.Ночью обломки БПЛА вызвали возгорание в поле и на территории элеватора в Красноармейском районе Краснодарского края, также повреждено остекление в одном из домов. Губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Славянске-на-Кубани после падения обломков беспилотника пострадал мужчина, его госпитализировали.
