На Кубани два дома и машину повредило при падении обломков БПЛА

На Кубани два дома и машину повредило при падении обломков БПЛА - РИА Новости, 07.08.2025

На Кубани два дома и машину повредило при падении обломков БПЛА

Два дома и автомобиль повреждены в Выселковском районе Краснодарского края в результате падения обломков БПЛА, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07

2025-08-07T09:07:00+03:00

2025-08-07T09:59:00+03:00

происшествия

выселковский район

краснодарский край

специальная военная операция на украине

вениамин кондратьев

КРАСНОДАР, 7 авг - РИА Новости. Два дома и автомобиль повреждены в Выселковском районе Краснодарского края в результате падения обломков БПЛА, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края."В Выселковском районе при падении обломков беспилотника повреждены два дома и автомобиль. В поселке Заречном в одном из частных домов выбило стекла, повредило стены. В другом – осколками посекло стены. Также повреждения получил припаркованный автомобиль", - говорится в сообщении.Как уточняется, пострадавших нет, на месте работают сотрудники оперативных и специальных служб.Ночью обломки БПЛА вызвали возгорание в поле и на территории элеватора в Красноармейском районе Краснодарского края, также повреждено остекление в одном из домов. Губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Славянске-на-Кубани после падения обломков беспилотника пострадал мужчина, его госпитализировали.

выселковский район

краснодарский край

