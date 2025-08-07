На Кубани два дома и машину повредило при падении обломков БПЛА

Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
09:07 07.08.2025 (обновлено: 09:59 07.08.2025)
происшествия
выселковский район
краснодарский край
специальная военная операция на украине
вениамин кондратьев
КРАСНОДАР, 7 авг - РИА Новости. Два дома и автомобиль повреждены в Выселковском районе Краснодарского края в результате падения обломков БПЛА, пострадавших нет, сообщил оперативный штаб Краснодарского края."В Выселковском районе при падении обломков беспилотника повреждены два дома и автомобиль. В поселке Заречном в одном из частных домов выбило стекла, повредило стены. В другом – осколками посекло стены. Также повреждения получил припаркованный автомобиль", - говорится в сообщении.Как уточняется, пострадавших нет, на месте работают сотрудники оперативных и специальных служб.Ночью обломки БПЛА вызвали возгорание в поле и на территории элеватора в Красноармейском районе Краснодарского края, также повреждено остекление в одном из домов. Губернатор края Вениамин Кондратьев сообщил, что в Славянске-на-Кубани после падения обломков беспилотника пострадал мужчина, его госпитализировали.
происшествия, выселковский район, краснодарский край, вениамин кондратьев
Происшествия, Выселковский район, Краснодарский край, Специальная военная операция на Украине, Вениамин Кондратьев
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияВыселковский районКраснодарский крайВениамин Кондратьев
 
 
