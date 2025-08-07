https://ria.ru/20250807/kuban-2033852933.html
На Кубани объявили авиационную опасность
На Кубани объявили авиационную опасность - РИА Новости, 07.08.2025
На Кубани объявили авиационную опасность
Авиационная опасность объявлена на территории Краснодарского края, население предупредили об угрозе падения взрывных устройств, сообщается в приложении МЧС... РИА Новости, 07.08.2025
КРАСНОДАР, 7 авг – РИА Новости. Авиационная опасность объявлена на территории Краснодарского края, население предупредили об угрозе падения взрывных устройств, сообщается в приложении МЧС России. "На территории края объявлена "Авиационная опасность". Существует угроза падения взрывных устройств", - говорится в сообщении. В оповещении МЧС граждан призвали укрыться в защищенном помещении (подвал, защитное сооружение), отойти от окон и при падении взрывных устройств звонить 112.
