В поле на Кубани произошло возгорание из-за обломков БПЛА - РИА Новости, 07.08.2025
06:36 07.08.2025
В поле на Кубани произошло возгорание из-за обломков БПЛА
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Обломки БПЛА вызвали возгорание в поле и на территории элеватора в Красноармейском районе Краснодарского края, также повреждено остекление в одном из домов, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб региона в Telegram-канале. "В станице Новомышастовской (Красноармейского района - ред.) фрагменты беспилотника упали в поле, в результате чего произошло возгорание, которое уже ликвидировали. Также в одном из домов выбило остекление", - говорится в сообщении оперштаба. Кроме того, обломки БПЛА упали и на территории элеватора в станице Полтавской. "Это вызвало небольшое возгорание, которое потушили до прибытия пожарных", - добавили в оперштабе. Отмечается, что в обоих случаях пострадавших нет. На месте работают специалисты оперативных и специальных служб.
2025
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Обломки БПЛА вызвали возгорание в поле и на территории элеватора в Красноармейском районе Краснодарского края, также повреждено остекление в одном из домов, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб региона в Telegram-канале.
"В станице Новомышастовской (Красноармейского района - ред.) фрагменты беспилотника упали в поле, в результате чего произошло возгорание, которое уже ликвидировали. Также в одном из домов выбило остекление", - говорится в сообщении оперштаба.
Кроме того, обломки БПЛА упали и на территории элеватора в станице Полтавской. "Это вызвало небольшое возгорание, которое потушили до прибытия пожарных", - добавили в оперштабе.
Отмечается, что в обоих случаях пострадавших нет. На месте работают специалисты оперативных и специальных служб.
