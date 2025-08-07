https://ria.ru/20250807/kuban-2033842372.html

В поле на Кубани произошло возгорание из-за обломков БПЛА

В поле на Кубани произошло возгорание из-за обломков БПЛА - РИА Новости, 07.08.2025

В поле на Кубани произошло возгорание из-за обломков БПЛА

Обломки БПЛА вызвали возгорание в поле и на территории элеватора в Красноармейском районе Краснодарского края, также повреждено остекление в одном из домов,... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T06:36:00+03:00

2025-08-07T06:36:00+03:00

2025-08-07T06:39:00+03:00

происшествия

красноармейский район

краснодарский край

https://cdnn21.img.ria.ru/images/147252/91/1472529134_0:10:2167:1229_1920x0_80_0_0_89b3773dd083548ceaafd5856fad3f81.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Обломки БПЛА вызвали возгорание в поле и на территории элеватора в Красноармейском районе Краснодарского края, также повреждено остекление в одном из домов, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб региона в Telegram-канале. "В станице Новомышастовской (Красноармейского района - ред.) фрагменты беспилотника упали в поле, в результате чего произошло возгорание, которое уже ликвидировали. Также в одном из домов выбило остекление", - говорится в сообщении оперштаба. Кроме того, обломки БПЛА упали и на территории элеватора в станице Полтавской. "Это вызвало небольшое возгорание, которое потушили до прибытия пожарных", - добавили в оперштабе. Отмечается, что в обоих случаях пострадавших нет. На месте работают специалисты оперативных и специальных служб.

https://ria.ru/20250807/pozhar-2033841682.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

красноармейский район

краснодарский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, красноармейский район, краснодарский край