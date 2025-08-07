https://ria.ru/20250807/kuban-2033842372.html
В поле на Кубани произошло возгорание из-за обломков БПЛА
В поле на Кубани произошло возгорание из-за обломков БПЛА
происшествия
красноармейский район
краснодарский край
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Обломки БПЛА вызвали возгорание в поле и на территории элеватора в Красноармейском районе Краснодарского края, также повреждено остекление в одном из домов, пострадавших нет, сообщает оперативный штаб региона в Telegram-канале. "В станице Новомышастовской (Красноармейского района - ред.) фрагменты беспилотника упали в поле, в результате чего произошло возгорание, которое уже ликвидировали. Также в одном из домов выбило остекление", - говорится в сообщении оперштаба. Кроме того, обломки БПЛА упали и на территории элеватора в станице Полтавской. "Это вызвало небольшое возгорание, которое потушили до прибытия пожарных", - добавили в оперштабе. Отмечается, что в обоих случаях пострадавших нет. На месте работают специалисты оперативных и специальных служб.
красноармейский район
краснодарский край
