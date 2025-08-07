https://ria.ru/20250807/krym-2033871740.html

Глава Республики Крым рассказал о ситуации с водоснабжением в регионе

Ситуация с питьевым водоснабжением в Крыму, где длительное время нет достаточного количества осадков, стабильна, заявил глава республики Сергей Аксенов. РИА Новости, 07.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - РИА Новости. Ситуация с питьевым водоснабжением в Крыму, где длительное время нет достаточного количества осадков, стабильна, заявил глава республики Сергей Аксенов. "Ситуация с питьевым водоснабжением в республике остается стабильной. Проблем с питьевой водой по тем источникам, которые у нас сейчас задействованы, нет" , - сказал Аксенов журналистам. По его словам, в Симферополе осуществляется стабильная подача воды, достигая до 80 тысяч кубометров в сутки из подземных источников. Аксенов привел данные о состоянии крымских водохранилищ: на 5 августа наполняемость водохранилищ естественного стока в Крыму (не считая Чернореченское водохранилище в Севастопольском регионе) составляет около 75,8 миллиона кубометров, а наливных водохранилищ - около 30 миллионов кубометров. Годом ранее к 1 августа в водохранилищах естественного стока Крыма (вместе с Чернореченским) было более 140 миллионов кубометров. В Крыму остаются несколько десятков сел, лишенных централизованного водоснабжения, куда осуществляется подвоз воды. Проблема обострилась засушливым летом в нескольких селах Бахчисарайского и Симферопольского районов. Накануне глава администрации Алушты Галина Огнева сообщила о проблемах в водоснабжении нескольких южнобережных поселков, где начато размещение емкостей для технической воды. Период глубокой летней межени рано установился в Крыму из-за недобора осадков и засухи, многие реки полуострова пересохли, сообщили 1 августа гидрологи крымского гидрометцентра. Значительно истощились запасы карстовых вод, в течение июля происходило постепенное истощение водности рек, некоторые крупные реки, такие как Альма и Черная, являющиеся источниками для Партизанского и Чернореченского водохранилищ, в июле пересохли.

