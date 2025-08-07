https://ria.ru/20250807/krym-2033831615.html
Крымский мост временно перекрыли
республика крым
крымский мост
безопасность
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, говорится в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.Причины не называются.
Республика Крым, Крымский мост, Безопасность
