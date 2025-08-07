https://ria.ru/20250807/krym-2033831615.html

Крымский мост временно перекрыли

Крымский мост временно перекрыли - РИА Новости, 07.08.2025

Крымский мост временно перекрыли

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, говорится в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к...

республика крым

крымский мост

безопасность

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто, говорится в оперативном Telegram-канале информационного центра о ситуации на автоподходах к мосту."Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто. Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности", - говорится в сообщении.Причины не называются.

республика крым

