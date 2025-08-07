https://ria.ru/20250807/krokus-2033979235.html

Фигуранты дела о "Крокусе" не заявляли о планах выплачивать компенсации

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Обвиняемые по делу о теракте в "Крокус сити холле" не заявляли в суде о намерениях добровольно выплачивать компенсации потерпевшим, сообщили РИА Новости опрошенные потерпевшие и другие участники процесса. По их словам, во 2-м Западном окружном военном суде, рассматривающем дело по существу, ни один из обвиняемых не заявил о намерениях выплачивать компенсации на добровольной основе. "В суде об этом ни разу не зашла речь, да и технически не могла зайти, ещё не наступила та стадия, когда обвиняемые могли бы высказаться по этому вопросу. При этом в будущем данный вопрос может быть поставлен на обсуждение", - рассказал агентству один из участников процесса. Согласно закону, добровольная выплата компенсаций потерпевшим может быть учтена судом как смягчающее вину обстоятельство. При этом, согласно материалам дела, к обвиняемым заявлены иски о компенсации физического, морального и материального вреда на общую сумму как минимум 68 миллионов рублей. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта 2024 года: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. В результате, по данным СК, погибли 149 человек, один пропал без вести, травмы получили 609 человек. Причиненный ущерб составил около 6 миллиардов рублей. На скамье подсудимых 19 человек, 13 из них обвиняются непосредственно в терроризме, остальным предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности.

