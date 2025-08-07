Рейтинг@Mail.ru
Позиции России и ОАЭ совпадают по большинству вопросов, заявили в Кремле - РИА Новости, 07.08.2025
11:15 07.08.2025
Позиции России и ОАЭ совпадают по большинству вопросов, заявили в Кремле
в мире
оаэ
россия
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
оон
брикс
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Позиции России и ОАЭ совпадают по большинству актуальных вопросов глобальной и региональной повестки дня, сообщается в материалах к переговорам президента РФ Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, подготовленных пресс-службой Кремля. "В ходе предстоящих переговоров на высшем уровне запланирован обмен мнениями по международной проблематике. По большинству актуальных вопросов глобальной и региональной повестки дня позиции России и ОАЭ совпадают. Осуществляется внешнеполитическая координация в рамках международных организаций, в том числе в ООН и БРИКС (с учетом присоединения Эмиратов с 1 января 2024 года к объединению в качестве полноправного члена)", - сообщается в материалах. Переговоры Путина с президентом ОАЭ состоятся в четверг в Кремле.
в мире, оаэ, россия, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, оон, брикс
В мире, ОАЭ, Россия, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, ООН, БРИКС
Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Владимир Путин и Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Позиции России и ОАЭ совпадают по большинству актуальных вопросов глобальной и региональной повестки дня, сообщается в материалах к переговорам президента РФ Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, подготовленных пресс-службой Кремля.
"В ходе предстоящих переговоров на высшем уровне запланирован обмен мнениями по международной проблематике. По большинству актуальных вопросов глобальной и региональной повестки дня позиции России и ОАЭ совпадают. Осуществляется внешнеполитическая координация в рамках международных организаций, в том числе в ООН и БРИКС (с учетом присоединения Эмиратов с 1 января 2024 года к объединению в качестве полноправного члена)", - сообщается в материалах.
Переговоры Путина с президентом ОАЭ состоятся в четверг в Кремле.
Кремль: Путин и президент ОАЭ обсудят экономическое сотрудничество
