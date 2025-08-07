https://ria.ru/20250807/kreml-2033876819.html

Позиции России и ОАЭ совпадают по большинству вопросов, заявили в Кремле

2025-08-07T11:15:00+03:00

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Позиции России и ОАЭ совпадают по большинству актуальных вопросов глобальной и региональной повестки дня, сообщается в материалах к переговорам президента РФ Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, подготовленных пресс-службой Кремля. "В ходе предстоящих переговоров на высшем уровне запланирован обмен мнениями по международной проблематике. По большинству актуальных вопросов глобальной и региональной повестки дня позиции России и ОАЭ совпадают. Осуществляется внешнеполитическая координация в рамках международных организаций, в том числе в ООН и БРИКС (с учетом присоединения Эмиратов с 1 января 2024 года к объединению в качестве полноправного члена)", - сообщается в материалах. Переговоры Путина с президентом ОАЭ состоятся в четверг в Кремле.

