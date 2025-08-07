https://ria.ru/20250807/kreml-2033876819.html
Позиции России и ОАЭ совпадают по большинству вопросов, заявили в Кремле
Позиции России и ОАЭ совпадают по большинству вопросов, заявили в Кремле - РИА Новости, 07.08.2025
Позиции России и ОАЭ совпадают по большинству вопросов, заявили в Кремле
Позиции России и ОАЭ совпадают по большинству актуальных вопросов глобальной и региональной повестки дня, сообщается в материалах к переговорам президента РФ... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T11:15:00+03:00
2025-08-07T11:15:00+03:00
2025-08-07T11:15:00+03:00
в мире
оаэ
россия
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
оон
брикс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823210289_0:0:3216:1808_1920x0_80_0_0_b4f6ee1c1040373dd5097cc26311f6c2.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Позиции России и ОАЭ совпадают по большинству актуальных вопросов глобальной и региональной повестки дня, сообщается в материалах к переговорам президента РФ Владимира Путина и президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна, подготовленных пресс-службой Кремля. "В ходе предстоящих переговоров на высшем уровне запланирован обмен мнениями по международной проблематике. По большинству актуальных вопросов глобальной и региональной повестки дня позиции России и ОАЭ совпадают. Осуществляется внешнеполитическая координация в рамках международных организаций, в том числе в ООН и БРИКС (с учетом присоединения Эмиратов с 1 января 2024 года к объединению в качестве полноправного члена)", - сообщается в материалах. Переговоры Путина с президентом ОАЭ состоятся в четверг в Кремле.
https://ria.ru/20250807/putin-2033876061.html
оаэ
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823210289_237:0:2968:2048_1920x0_80_0_0_58b350b6a4e0ccb7de02618bee03cd1a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оаэ, россия, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян, оон, брикс
В мире, ОАЭ, Россия, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян, ООН, БРИКС
Позиции России и ОАЭ совпадают по большинству вопросов, заявили в Кремле
В Кремле заявили о близких позициях России и ОАЭ по глобальным вопросам