В Краснодарском крае отменили авиационную опасность
В Краснодарском крае отменили авиационную опасность - РИА Новости, 07.08.2025
В Краснодарском крае отменили авиационную опасность
Авиационная опасность отменена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России.
Краснодар, 7 авг – РИА Новости. Авиационная опасность отменена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. "На территории края объявлена отмена угрозы "Ракетная опасность", - говорится в сообщении. Авиационная опасность на территории Краснодарского края продлилась один час.
