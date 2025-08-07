В Краснодарском крае отменили авиационную опасность

https://ria.ru/20250807/krasnodar-2033860225.html

Краснодар, 7 авг – РИА Новости. Авиационная опасность отменена на территории Краснодарского края, сообщается в приложении МЧС России. "На территории края объявлена отмена угрозы "Ракетная опасность", - говорится в сообщении. Авиационная опасность на территории Краснодарского края продлилась один час.

