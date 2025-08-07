https://ria.ru/20250807/kramatorsk-2033904003.html
ВСУ готовят провокацию в роддоме в Краматорске, заявил советник главы ДНР
ВСУ готовят провокацию в роддоме в Краматорске, заявил советник главы ДНР
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Украинские боевики готовят провокацию в роддоме в Краматорске, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский."Под покровительством киевского режима возможна провокация по подрыву или по обстрелу, и потом этот обстрел может быть преподнесен как обстрел со стороны Российской Федерации. И это делается все на фоне нашего наступления, чтобы каким-то образом в информационном поле создать ажиотаж", — подчеркнул он в эфире Первого канала.По его словам, военнослужащие ВСУ и наемники обосновались на первом этаже роддома.Кимаковский добавил, что противник может реализовать замысел по аналогии с мариупольским роддомом в 2022 году. Представителей киевского режима уже ловили на постановке фейковых видео о "российских обстрелах мирных жителей". В 2023 году жительница Мариуполя Неля Семенова рассказала РИА Новости, как члены "Азова"* обстреливали дома, а спустя несколько минут туда привозили группы иностранных журналистов для фиксации последствий и обвинения Москвы. * Запрещенная в России террористическая организация.
