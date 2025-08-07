Рейтинг@Mail.ru
ВСУ готовят провокацию в роддоме в Краматорске, заявил советник главы ДНР - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:53 07.08.2025 (обновлено: 14:00 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/kramatorsk-2033904003.html
ВСУ готовят провокацию в роддоме в Краматорске, заявил советник главы ДНР
ВСУ готовят провокацию в роддоме в Краматорске, заявил советник главы ДНР - РИА Новости, 07.08.2025
ВСУ готовят провокацию в роддоме в Краматорске, заявил советник главы ДНР
Украинские боевики готовят провокацию в роддоме в Краматорске, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T12:53:00+03:00
2025-08-07T14:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
краматорск
мариуполь
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019520332_0:47:3077:1777_1920x0_80_0_0_3531422d9a91adfa8e78f1dd22dea717.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Украинские боевики готовят провокацию в роддоме в Краматорске, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский."Под покровительством киевского режима возможна провокация по подрыву или по обстрелу, и потом этот обстрел может быть преподнесен как обстрел со стороны Российской Федерации. И это делается все на фоне нашего наступления, чтобы каким-то образом в информационном поле создать ажиотаж", — подчеркнул он в эфире Первого канала.По его словам, военнослужащие ВСУ и наемники обосновались на первом этаже роддома.Кимаковский добавил, что противник может реализовать замысел по аналогии с мариупольским роддомом в 2022 году. Представителей киевского режима уже ловили на постановке фейковых видео о "российских обстрелах мирных жителей". В 2023 году жительница Мариуполя Неля Семенова рассказала РИА Новости, как члены "Азова"* обстреливали дома, а спустя несколько минут туда привозили группы иностранных журналистов для фиксации последствий и обвинения Москвы. * Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20250730/matvienko-2032399445.html
https://ria.ru/20250807/gadi-2033901612.html
краматорск
мариуполь
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/1c/2019520332_164:0:2893:2047_1920x0_80_0_0_c784cdb7de78ddbe50055cba451ba8b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краматорск, мариуполь, донецкая народная республика, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Краматорск, Мариуполь, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины
ВСУ готовят провокацию в роддоме в Краматорске, заявил советник главы ДНР

Кимаковский заявил о подготовке ВСУ провокации в роддоме Краматорска

© Getty Images / SOPA Images/Andriy AndriyenkoУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Getty Images / SOPA Images/Andriy Andriyenko
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Украинские боевики готовят провокацию в роддоме в Краматорске, сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"Под покровительством киевского режима возможна провокация по подрыву или по обстрелу, и потом этот обстрел может быть преподнесен как обстрел со стороны Российской Федерации. И это делается все на фоне нашего наступления, чтобы каким-то образом в информационном поле создать ажиотаж", — подчеркнул он в эфире Первого канала.
Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Украина дискредитирует себя, пытаясь устроить провокации, заявила Матвиенко
30 июля, 15:57
По его словам, военнослужащие ВСУ и наемники обосновались на первом этаже роддома.
Кимаковский добавил, что противник может реализовать замысел по аналогии с мариупольским роддомом в 2022 году.
Представителей киевского режима уже ловили на постановке фейковых видео о "российских обстрелах мирных жителей". В 2023 году жительница Мариуполя Неля Семенова рассказала РИА Новости, как члены "Азова"* обстреливали дома, а спустя несколько минут туда привозили группы иностранных журналистов для фиксации последствий и обвинения Москвы.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
"Частично исчезает". На Западе забили тревогу из-за произошедшего с ВСУ
Вчера, 12:43
 
Специальная военная операция на УкраинеКраматорскМариупольДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала