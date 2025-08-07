Рейтинг@Mail.ru
В Южной Корее сообщили о перебежчике из КНДР - РИА Новости, 07.08.2025
05:18 07.08.2025
В Южной Корее сообщили о перебежчике из КНДР
2025-08-07T05:18:00+03:00
2025-08-07T05:18:00+03:00
в мире
кндр (северная корея)
южная корея
юг
ли чжэ мен
объединенный комитет начальников штабов (сша)
СЕУЛ, 7 авг - РИА Новости. Гражданин КНДР на прошлой неделе был задержан в нейтральных водах реки Ханган на межкорейской границе и выразил намерение перебраться в Южную Корею, сообщили в Объединенном командовании начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея. По данным ОКНШ, южнокорейские войска задержали северокорейца рано утром в прошлый четверг в устье реки к западу от межкорейской сухопутной границы. "Наши военные 31 июля на рассвете задержали одного северокорейца в нейтральной части реки Ханган", - заявили в ОКНШ на брифинге. Как сообщило агентство Ренхап, военные не обнаружили признаков присутствия в том районе северокорейских войск. Сообщается, что северокорейский мужчина, которого обнаружили в водах у южнокорейского острова Кёдон в устье реки Ханган, выразил намерение перебраться на Юг. Это стало вторым случаем, когда гражданин КНДР убежал в Южную Корею с тех пор, как администрация Ли Чжэ Мена пришла к власти в июне. Третьего июля другой житель КНДР пересек межкорейскую сухопутную границу с намерением остаться на Юге.
в мире, кндр (северная корея), южная корея, юг, ли чжэ мен, объединенный комитет начальников штабов (сша)
В мире, КНДР (Северная Корея), Южная Корея, Юг, Ли Чжэ Мен, Объединенный комитет начальников штабов (США)
© AP Photo / Lee Jin-manСеверокорейский флаг в демилитаризованной зоне
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© AP Photo / Lee Jin-man
Северокорейский флаг в демилитаризованной зоне . Архивное фото
СЕУЛ, 7 авг - РИА Новости. Гражданин КНДР на прошлой неделе был задержан в нейтральных водах реки Ханган на межкорейской границе и выразил намерение перебраться в Южную Корею, сообщили в Объединенном командовании начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея.
По данным ОКНШ, южнокорейские войска задержали северокорейца рано утром в прошлый четверг в устье реки к западу от межкорейской сухопутной границы.
"Наши военные 31 июля на рассвете задержали одного северокорейца в нейтральной части реки Ханган", - заявили в ОКНШ на брифинге.
Как сообщило агентство Ренхап, военные не обнаружили признаков присутствия в том районе северокорейских войск. Сообщается, что северокорейский мужчина, которого обнаружили в водах у южнокорейского острова Кёдон в устье реки Ханган, выразил намерение перебраться на Юг.
Это стало вторым случаем, когда гражданин КНДР убежал в Южную Корею с тех пор, как администрация Ли Чжэ Мена пришла к власти в июне. Третьего июля другой житель КНДР пересек межкорейскую сухопутную границу с намерением остаться на Юге.
В миреКНДР (Северная Корея)Южная КореяЮгЛи Чжэ МенОбъединенный комитет начальников штабов (США)
 
 
