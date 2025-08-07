https://ria.ru/20250807/koreya-2033839199.html

В Южной Корее сообщили о перебежчике из КНДР

В Южной Корее сообщили о перебежчике из КНДР - РИА Новости, 07.08.2025

В Южной Корее сообщили о перебежчике из КНДР

Гражданин КНДР на прошлой неделе был задержан в нейтральных водах реки Ханган на межкорейской границе и выразил намерение перебраться в Южную Корею, сообщили в... РИА Новости, 07.08.2025

СЕУЛ, 7 авг - РИА Новости. Гражданин КНДР на прошлой неделе был задержан в нейтральных водах реки Ханган на межкорейской границе и выразил намерение перебраться в Южную Корею, сообщили в Объединенном командовании начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея. По данным ОКНШ, южнокорейские войска задержали северокорейца рано утром в прошлый четверг в устье реки к западу от межкорейской сухопутной границы. "Наши военные 31 июля на рассвете задержали одного северокорейца в нейтральной части реки Ханган", - заявили в ОКНШ на брифинге. Как сообщило агентство Ренхап, военные не обнаружили признаков присутствия в том районе северокорейских войск. Сообщается, что северокорейский мужчина, которого обнаружили в водах у южнокорейского острова Кёдон в устье реки Ханган, выразил намерение перебраться на Юг. Это стало вторым случаем, когда гражданин КНДР убежал в Южную Корею с тех пор, как администрация Ли Чжэ Мена пришла к власти в июне. Третьего июля другой житель КНДР пересек межкорейскую сухопутную границу с намерением остаться на Юге.

