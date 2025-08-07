Рейтинг@Mail.ru
Российские и китайские корабли начали патрулирование в АТР - РИА Новости, 07.08.2025
00:14 07.08.2025
Российские и китайские корабли начали патрулирование в АТР
Совместный отряд российских и китайских кораблей приступил к патрулированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
в мире
россия
китай
японское море
тихоокеанский флот вмф россии
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Совместный отряд российских и китайских кораблей приступил к патрулированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. "Корабли ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая сформировали совместный отряд и вышли в Японское море для выполнения задач совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении. Отмечается, что в состав отряда вошли большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и эскадренный миноносец "Шаосин", а также суда снабжения обеих стран. Среди основных задач патрулирования в пресс-службе назвали укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР. "Также российские и китайские военные моряки традиционно отработают вопросы маневрирования и взаимодействия при проведении совместных тренировок", - добавили на ТОФ. Совместные российско-китайское военно-морские патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе проходят ежегодно. Первое состоялось в 2021 году. Днём ранее корабли обеих стран завершили проведение российско-китайского учения "Морское взаимодействие - 2025", которое проходило с 1 по 5 августа 2025 года в полигонах боевой подготовки Тихоокеанского флота в акватории Японского моря.
в мире, россия, китай, японское море, тихоокеанский флот вмф россии
В мире, Россия, Китай, Японское море, Тихоокеанский флот ВМФ России
© РИА Новости / Виталий АньковСовместные учения ВМС КНР и Тихоокеанского флота РФ
© РИА Новости / Виталий Аньков
Совместные учения ВМС КНР и Тихоокеанского флота РФ. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Совместный отряд российских и китайских кораблей приступил к патрулированию в Азиатско-Тихоокеанском регионе, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота.
"Корабли ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая сформировали совместный отряд и вышли в Японское море для выполнения задач совместного патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в состав отряда вошли большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и эскадренный миноносец "Шаосин", а также суда снабжения обеих стран.
Среди основных задач патрулирования в пресс-службе назвали укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Китаем, поддержание мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, мониторинг морской акватории и охрана объектов морской экономической деятельности РФ и КНР.
"Также российские и китайские военные моряки традиционно отработают вопросы маневрирования и взаимодействия при проведении совместных тренировок", - добавили на ТОФ.
Совместные российско-китайское военно-морские патрулирования в Азиатско-Тихоокеанском регионе проходят ежегодно. Первое состоялось в 2021 году.
Днём ранее корабли обеих стран завершили проведение российско-китайского учения "Морское взаимодействие - 2025", которое проходило с 1 по 5 августа 2025 года в полигонах боевой подготовки Тихоокеанского флота в акватории Японского моря.
