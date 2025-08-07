Режиссера "Крестного отца" Копполу выписали из больницы

https://ria.ru/20250807/koppola-2034001265.html
Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола выписан из римской больницы "Тор Вергата" после госпитализации во вторник, заявил РИА Новости осведомленный... РИА Новости, 07.08.2025
РИМ, 7 авг – РИА Новости. Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола выписан из римской больницы "Тор Вергата" после госпитализации во вторник, заявил РИА Новости осведомленный медицинский источник. "Его выписали после операции, он чувствует себя хорошо", - сказал собеседник агентства. Во вторник итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что 86-летний Коппола госпитализирован в римскую больницу "Тор Вергата". Издание Repubblica позднее уточнило, что режиссер перенес операцию на сердце. На фоне сообщений о госпитализации в Италии Коппола в Instagram* заявил, что с ним все хорошо, он провел плановую медицинскую процедуру на сердце По информации итальянских СМИ Коппола прибыл в итальянскую столицу именно ради лечения аритмий. Однако перед самим процедурой автора "Крестного отца" госпитализировали с фибрилляцией предсердий. Нарушение сердечного ритма предположительно было связано с физическим напряжением, накопленным во время длительного межконтинентального перелета.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
РИМ, 7 авг – РИА Новости. Американский режиссер Фрэнсис Форд Коппола выписан из римской больницы "Тор Вергата" после госпитализации во вторник, заявил РИА Новости осведомленный медицинский источник.
"Его выписали после операции, он чувствует себя хорошо", - сказал собеседник агентства.
Во вторник итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что 86-летний Коппола
госпитализирован в римскую больницу "Тор Вергата". Издание Repubblica позднее уточнило, что режиссер перенес операцию на сердце.
На фоне сообщений о госпитализации в Италии
Коппола в Instagram* заявил, что с ним все хорошо, он провел плановую медицинскую процедуру на сердце
По информации итальянских СМИ Коппола прибыл в итальянскую столицу именно ради лечения аритмий. Однако перед самим процедурой автора "Крестного отца" госпитализировали с фибрилляцией предсердий. Нарушение сердечного ритма предположительно было связано с физическим напряжением, накопленным во время длительного межконтинентального перелета.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.