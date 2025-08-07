Глава Колумбии запросил парламент рассмотреть закон о запрете наемничества
Петро запросил конгресс Колумбии срочно рассмотреть закон о запрете наемничества
© Flickr / Mike TФлаг Колумбии
© Flickr / Mike T
Флаг Колумбии. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что обратился в конгресс с ходатайством о рассмотрении проекта закона о запрете наемничества в срочном порядке после появления сообщений о том, что вооруженные силы Судана сбили самолет с колумбийскими наемниками на борту.
"Я ходатайствовал о рассмотрении в срочном порядке законопроекта о запрете наемничества... Я поручил нашему послу в Египте выяснить, сколько колумбийцев погибло. По неподтвержденным данным, речь идет о 40. Посмотрим, удастся ли нам вернуть их тела", - говорится в сообщении колумбийского лидера в соцсети X.
Алаудинов рассказал о попытках Киева привлечь наемников
6 августа, 08:57
Ранее Петро назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X в ответ на заявление посла РФ в Колумбии Николая Тавдумадзе РИА Новости о том, что численность колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.
В июле Тавдумадзе сообщил РИА Новости, что рассмотрение колумбийским конгрессом вопроса о присоединении страны к конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года близится к завершению.
Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.
Эффект бумеранга: США расплатятся за Украину войной с Мексикой
6 августа, 08:00