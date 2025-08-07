https://ria.ru/20250807/kolumbiya-2033939151.html

Глава Колумбии запросил парламент рассмотреть закон о запрете наемничества

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро сообщил, что обратился в конгресс с ходатайством о рассмотрении проекта закона о запрете наемничества в срочном порядке после появления сообщений о том, что вооруженные силы Судана сбили самолет с колумбийскими наемниками на борту."Я ходатайствовал о рассмотрении в срочном порядке законопроекта о запрете наемничества... Я поручил нашему послу в Египте выяснить, сколько колумбийцев погибло. По неподтвержденным данным, речь идет о 40. Посмотрим, удастся ли нам вернуть их тела", - говорится в сообщении колумбийского лидера в соцсети X.Ранее Петро назвал наемничество "ограблением страны", опубликовав соответствующее сообщение в соцсети X в ответ на заявление посла РФ в Колумбии Николая Тавдумадзе РИА Новости о том, что численность колумбийцев, отправляющихся на Украину в качестве наемников, остается на высоком уровне.В июле Тавдумадзе сообщил РИА Новости, что рассмотрение колумбийским конгрессом вопроса о присоединении страны к конвенции о борьбе с наемничеством 1989 года близится к завершению.Минобороны РФ неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова ранее подчеркивала, что Запад закрепил себя в статусе стороны конфликта на Украине, направляя наемников для участия в военных действиях. Министр иностранных дел России Сергей Лавров допускал, что ряд стран отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наемников.

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

