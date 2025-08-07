Рейтинг@Mail.ru
Колумбийский сенатор заявил, что получал угрозы от сторонников Урибе - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:59 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/kolumbiya-2033836204.html
Колумбийский сенатор заявил, что получал угрозы от сторонников Урибе
Колумбийский сенатор заявил, что получал угрозы от сторонников Урибе - РИА Новости, 07.08.2025
Колумбийский сенатор заявил, что получал угрозы от сторонников Урибе
Сенатор Колумбии Иван Сепеда, который инициировал уголовное дело против бывшего колумбийского лидера Альваро Урибе, заявил, что почти ежедневно получал угрозы... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T03:59:00+03:00
2025-08-07T03:59:00+03:00
в мире
колумбия
богота
густаво петро
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874506041_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_1cfe361af4d3f53a1d98a90d77080f88.jpg
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Сенатор Колумбии Иван Сепеда, который инициировал уголовное дело против бывшего колумбийского лидера Альваро Урибе, заявил, что почти ежедневно получал угрозы от сторонников Урибе, передает агентство Франс Пресс. "Иван Сепеда... сказал, что после осуждения Урибе он получал "почти ежедневные" угрозы от сторонников бывшего президента", - говорится в публикации. Сепеда в интервью агентству отметил, что рано или поздно справедливость должна была восторжествовать над Урибе, "потому что на его счету так много преступлений". В июле суд в рамках рассмотрения этого дела признал экс-президента Альваро Урибе виновным в подкупе свидетеля. Таким образом, Урибе стал первым в истории Колумбии бывшим президентом, признанным виновным по уголовным статьям в ходе судебного разбирательства. Уголовное преследование экс-президента началось в 2018 году после того, как Верховный суд отказал ему в возбуждении дела против сенатора Сепеды и, напротив, открыл расследование против самого Урибе по обвинению в организации ложных показаний. Как установила прокуратура, адвокат экс-президента Диего Кадена, действуя по поручению клиента, обращался к осужденным с предложениями дать показания против Сепеды, чтобы дискредитировать его и закрыть собственное дело. Сенатор Иван Сепеда в этом процессе был признан потерпевшим. В 2012 году он передал в суд материалы с обвинениями в адрес Урибе и его окружения о связях с боевиками, после чего стал объектом встречного иска со стороны Урибе. Адвокат Сепеды Рейнальдо Вильяльба в суде заявил, что экс-президент "с самого начала стремился ввести суд в заблуждение, инициировал фабрикацию ложных доказательств и попытался дискредитировать свидетелей обвинения", целенаправленно создавая "преступную машину". Альваро Урибе Велес (73 года), президент Колумбии в 2002-2010 годах, остается влиятельной фигурой правых кругов страны и лидером партии "Демократический центр". В суде он заявил о своей невиновности и попросил о полном оправдании, настаивая на фальсификации доказательств. Корпорация судей и магистратов Колумбии в день вынесения приговора обратилась в Высший совет судебной власти и компетентные органы с просьбой обеспечить личную защиту 44-му судье по уголовным делам Боготы Сандре Эредии и ее рабочей группе, чтобы гарантировать ее честность и выполнение ею своих обязанностей. Президент колумбии Густаво Петро в этой связи публично заявил, что обеспечение безопасности судьи Эредии и ее семьи является обязанностью правительства, вне зависимости от вынесенного решения.
https://ria.ru/20250608/kolumbiya-2021580635.html
https://ria.ru/20250807/kolumbiya-2033834578.html
https://ria.ru/20250627/kolumbiya-2025698071.html
колумбия
богота
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874506041_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5664f657005e03dc894ea354b04b8bcd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, колумбия, богота, густаво петро
В мире, Колумбия, Богота, Густаво Петро
Колумбийский сенатор заявил, что получал угрозы от сторонников Урибе

Сенатор Сепеда заявил, что почти ежедневно получал угрозы от сторонников Урибе

© AP Photo / Fernando VergaraВид на центр Боготы, Колумбия
Вид на центр Боготы, Колумбия - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© AP Photo / Fernando Vergara
Вид на центр Боготы, Колумбия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Сенатор Колумбии Иван Сепеда, который инициировал уголовное дело против бывшего колумбийского лидера Альваро Урибе, заявил, что почти ежедневно получал угрозы от сторонников Урибе, передает агентство Франс Пресс.
"Иван Сепеда... сказал, что после осуждения Урибе он получал "почти ежедневные" угрозы от сторонников бывшего президента", - говорится в публикации.
Покушение на колумбийского сенатора Мигеля Урибе - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
СМИ: кандидата в президенты Колумбии ранили при нападении
8 июня, 02:24
Сепеда в интервью агентству отметил, что рано или поздно справедливость должна была восторжествовать над Урибе, "потому что на его счету так много преступлений".
В июле суд в рамках рассмотрения этого дела признал экс-президента Альваро Урибе виновным в подкупе свидетеля. Таким образом, Урибе стал первым в истории Колумбии бывшим президентом, признанным виновным по уголовным статьям в ходе судебного разбирательства.
Уголовное преследование экс-президента началось в 2018 году после того, как Верховный суд отказал ему в возбуждении дела против сенатора Сепеды и, напротив, открыл расследование против самого Урибе по обвинению в организации ложных показаний. Как установила прокуратура, адвокат экс-президента Диего Кадена, действуя по поручению клиента, обращался к осужденным с предложениями дать показания против Сепеды, чтобы дискредитировать его и закрыть собственное дело.
Сенатор Иван Сепеда в этом процессе был признан потерпевшим. В 2012 году он передал в суд материалы с обвинениями в адрес Урибе и его окружения о связях с боевиками, после чего стал объектом встречного иска со стороны Урибе. Адвокат Сепеды Рейнальдо Вильяльба в суде заявил, что экс-президент "с самого начала стремился ввести суд в заблуждение, инициировал фабрикацию ложных доказательств и попытался дискредитировать свидетелей обвинения", целенаправленно создавая "преступную машину".
Полицейский в Колумбии - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
За нападением на сенатора в Боготе может стоять "Вторая Маркеталия"
03:24
Альваро Урибе Велес (73 года), президент Колумбии в 2002-2010 годах, остается влиятельной фигурой правых кругов страны и лидером партии "Демократический центр". В суде он заявил о своей невиновности и попросил о полном оправдании, настаивая на фальсификации доказательств.
Корпорация судей и магистратов Колумбии в день вынесения приговора обратилась в Высший совет судебной власти и компетентные органы с просьбой обеспечить личную защиту 44-му судье по уголовным делам Боготы Сандре Эредии и ее рабочей группе, чтобы гарантировать ее честность и выполнение ею своих обязанностей. Президент колумбии Густаво Петро в этой связи публично заявил, что обеспечение безопасности судьи Эредии и ее семьи является обязанностью правительства, вне зависимости от вынесенного решения.
Густаво Петро - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
Конституционный суд Колумбии остановил расследование в отношении президента
27 июня, 03:30
 
В миреКолумбияБоготаГуставо Петро
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала