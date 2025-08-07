https://ria.ru/20250807/kolumbiya-2033836204.html

Колумбийский сенатор заявил, что получал угрозы от сторонников Урибе

Колумбийский сенатор заявил, что получал угрозы от сторонников Урибе - РИА Новости, 07.08.2025

Колумбийский сенатор заявил, что получал угрозы от сторонников Урибе

Сенатор Колумбии Иван Сепеда, который инициировал уголовное дело против бывшего колумбийского лидера Альваро Урибе, заявил, что почти ежедневно получал угрозы... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T03:59:00+03:00

2025-08-07T03:59:00+03:00

2025-08-07T03:59:00+03:00

в мире

колумбия

богота

густаво петро

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/1b/1874506041_0:171:3072:1899_1920x0_80_0_0_1cfe361af4d3f53a1d98a90d77080f88.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Сенатор Колумбии Иван Сепеда, который инициировал уголовное дело против бывшего колумбийского лидера Альваро Урибе, заявил, что почти ежедневно получал угрозы от сторонников Урибе, передает агентство Франс Пресс. "Иван Сепеда... сказал, что после осуждения Урибе он получал "почти ежедневные" угрозы от сторонников бывшего президента", - говорится в публикации. Сепеда в интервью агентству отметил, что рано или поздно справедливость должна была восторжествовать над Урибе, "потому что на его счету так много преступлений". В июле суд в рамках рассмотрения этого дела признал экс-президента Альваро Урибе виновным в подкупе свидетеля. Таким образом, Урибе стал первым в истории Колумбии бывшим президентом, признанным виновным по уголовным статьям в ходе судебного разбирательства. Уголовное преследование экс-президента началось в 2018 году после того, как Верховный суд отказал ему в возбуждении дела против сенатора Сепеды и, напротив, открыл расследование против самого Урибе по обвинению в организации ложных показаний. Как установила прокуратура, адвокат экс-президента Диего Кадена, действуя по поручению клиента, обращался к осужденным с предложениями дать показания против Сепеды, чтобы дискредитировать его и закрыть собственное дело. Сенатор Иван Сепеда в этом процессе был признан потерпевшим. В 2012 году он передал в суд материалы с обвинениями в адрес Урибе и его окружения о связях с боевиками, после чего стал объектом встречного иска со стороны Урибе. Адвокат Сепеды Рейнальдо Вильяльба в суде заявил, что экс-президент "с самого начала стремился ввести суд в заблуждение, инициировал фабрикацию ложных доказательств и попытался дискредитировать свидетелей обвинения", целенаправленно создавая "преступную машину". Альваро Урибе Велес (73 года), президент Колумбии в 2002-2010 годах, остается влиятельной фигурой правых кругов страны и лидером партии "Демократический центр". В суде он заявил о своей невиновности и попросил о полном оправдании, настаивая на фальсификации доказательств. Корпорация судей и магистратов Колумбии в день вынесения приговора обратилась в Высший совет судебной власти и компетентные органы с просьбой обеспечить личную защиту 44-му судье по уголовным делам Боготы Сандре Эредии и ее рабочей группе, чтобы гарантировать ее честность и выполнение ею своих обязанностей. Президент колумбии Густаво Петро в этой связи публично заявил, что обеспечение безопасности судьи Эредии и ее семьи является обязанностью правительства, вне зависимости от вынесенного решения.

https://ria.ru/20250608/kolumbiya-2021580635.html

https://ria.ru/20250807/kolumbiya-2033834578.html

https://ria.ru/20250627/kolumbiya-2025698071.html

колумбия

богота

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, колумбия, богота, густаво петро