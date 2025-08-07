https://ria.ru/20250807/kolumbiya-2033836204.html
Колумбийский сенатор заявил, что получал угрозы от сторонников Урибе
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Сенатор Колумбии Иван Сепеда, который инициировал уголовное дело против бывшего колумбийского лидера Альваро Урибе, заявил, что почти ежедневно получал угрозы от сторонников Урибе, передает агентство Франс Пресс.
"Иван Сепеда... сказал, что после осуждения Урибе он получал "почти ежедневные" угрозы от сторонников бывшего президента", - говорится в публикации.
Сепеда в интервью агентству отметил, что рано или поздно справедливость должна была восторжествовать над Урибе, "потому что на его счету так много преступлений".
В июле суд в рамках рассмотрения этого дела признал экс-президента Альваро Урибе виновным в подкупе свидетеля. Таким образом, Урибе стал первым в истории Колумбии
бывшим президентом, признанным виновным по уголовным статьям в ходе судебного разбирательства.
Уголовное преследование экс-президента началось в 2018 году после того, как Верховный суд отказал ему в возбуждении дела против сенатора Сепеды и, напротив, открыл расследование против самого Урибе по обвинению в организации ложных показаний. Как установила прокуратура, адвокат экс-президента Диего Кадена, действуя по поручению клиента, обращался к осужденным с предложениями дать показания против Сепеды, чтобы дискредитировать его и закрыть собственное дело.
Сенатор Иван Сепеда в этом процессе был признан потерпевшим. В 2012 году он передал в суд материалы с обвинениями в адрес Урибе и его окружения о связях с боевиками, после чего стал объектом встречного иска со стороны Урибе. Адвокат Сепеды Рейнальдо Вильяльба в суде заявил, что экс-президент "с самого начала стремился ввести суд в заблуждение, инициировал фабрикацию ложных доказательств и попытался дискредитировать свидетелей обвинения", целенаправленно создавая "преступную машину".
Альваро Урибе Велес (73 года), президент Колумбии в 2002-2010 годах, остается влиятельной фигурой правых кругов страны и лидером партии "Демократический центр". В суде он заявил о своей невиновности и попросил о полном оправдании, настаивая на фальсификации доказательств.
Корпорация судей и магистратов Колумбии в день вынесения приговора обратилась в Высший совет судебной власти и компетентные органы с просьбой обеспечить личную защиту 44-му судье по уголовным делам Боготы
Сандре Эредии и ее рабочей группе, чтобы гарантировать ее честность и выполнение ею своих обязанностей. Президент колумбии Густаво Петро
в этой связи публично заявил, что обеспечение безопасности судьи Эредии и ее семьи является обязанностью правительства, вне зависимости от вынесенного решения.