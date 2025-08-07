https://ria.ru/20250807/kolumbiya-2033834578.html

За нападением на сенатора в Боготе может стоять "Вторая Маркеталия"

За нападением на сенатора в Боготе может стоять "Вторая Маркеталия"

МЕХИКО, 7 авг - РИА Новости. Генеральный директор полиции Колумбии генерал-майор Карлос Триана в ходе пресс-конференции, видеозапись которой опубликовало издание Korraleja, заявил, что за вооруженным нападением на колумбийского сенатора Мигеля Урибе Турбая, которое произошло 7 июня в западной части Боготы, может стоять повстанческая группировка "Вторая Маркеталия". "Задержаны исполнители, и сейчас внимание следствия сосредоточено на установлении заказчиков. Всё указывает на то, что, вероятно, "Вторая Маркеталия" замешана в этих событиях", - заявил Триана. В результате нападения, которое произошло в июне, сенатор от оппозиционной партии "Демократический центр" получил тяжелые огнестрельные ранения головы. По данным клиники Fundación Santa Fe de Bogotá, где политик находится после операции, Мигель Урибе Турбай продолжает находиться на искусственной вентиляции легких и в состоянии медикаментозного сна, однако за последние недели его гемодинамические показатели стабилизировались. Следствие установило, что непосредственным исполнителем нападения стал 15-летний подросток, который признал вину в покушении, незаконном ношении оружия и участии в преступной группе. Он был задержан на месте и сейчас находится в специальной изолированной зоне Генпрокуратуры. Виновнику грозит до восьми лет в центре для несовершеннолетних. По делу проходят ещё пять человек. Один из них, предположительно, передал орудие преступления - модифицированный пистолет Glock, завезенный из США. По данным полиции, атака была спланирована и скоординирована, что позволяет говорить об участии организованной структуры. В прессе также появились сообщения о возможной смерти предполагаемого заказчика покушения - одного из лидеров "Второй Маркеталии", известного под кличкой Сарко Альдиневер. Однако, как подчеркнул генерал Триана, у властей Колумбии пока нет достоверной информации о его судьбе. Согласно цифрам Института исследований развития и мира Indepaz, "Вторая Маркеталия" - выходцы из бывших Революционных вооруженных сил Колумбии - объединяет 2 тысячи боевиков, разбитых на 10 более мелких структур. Большинство действий повстанцев в Колумбии сосредоточено в департаментах Антиокия (северо-запад), Норте-де-Сантандер (северо-восток), Каука, Нариньо (юго-запад) и Мета (центр).

