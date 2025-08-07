Рейтинг@Mail.ru
За нападением на сенатора в Боготе может стоять "Вторая Маркеталия" - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:24 07.08.2025
https://ria.ru/20250807/kolumbiya-2033834578.html
За нападением на сенатора в Боготе может стоять "Вторая Маркеталия"
За нападением на сенатора в Боготе может стоять "Вторая Маркеталия" - РИА Новости, 07.08.2025
За нападением на сенатора в Боготе может стоять "Вторая Маркеталия"
Генеральный директор полиции Колумбии генерал-майор Карлос Триана в ходе пресс-конференции, видеозапись которой опубликовало издание Korraleja, заявил, что за... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T03:24:00+03:00
2025-08-07T03:24:00+03:00
в мире
колумбия
богота
сша
генеральная прокуратура рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953420545_0:242:3067:1967_1920x0_80_0_0_e893c8ef9c5c5ea8ce8c748ab2d361d4.jpg
МЕХИКО, 7 авг - РИА Новости. Генеральный директор полиции Колумбии генерал-майор Карлос Триана в ходе пресс-конференции, видеозапись которой опубликовало издание Korraleja, заявил, что за вооруженным нападением на колумбийского сенатора Мигеля Урибе Турбая, которое произошло 7 июня в западной части Боготы, может стоять повстанческая группировка "Вторая Маркеталия". "Задержаны исполнители, и сейчас внимание следствия сосредоточено на установлении заказчиков. Всё указывает на то, что, вероятно, "Вторая Маркеталия" замешана в этих событиях", - заявил Триана. В результате нападения, которое произошло в июне, сенатор от оппозиционной партии "Демократический центр" получил тяжелые огнестрельные ранения головы. По данным клиники Fundación Santa Fe de Bogotá, где политик находится после операции, Мигель Урибе Турбай продолжает находиться на искусственной вентиляции легких и в состоянии медикаментозного сна, однако за последние недели его гемодинамические показатели стабилизировались. Следствие установило, что непосредственным исполнителем нападения стал 15-летний подросток, который признал вину в покушении, незаконном ношении оружия и участии в преступной группе. Он был задержан на месте и сейчас находится в специальной изолированной зоне Генпрокуратуры. Виновнику грозит до восьми лет в центре для несовершеннолетних. По делу проходят ещё пять человек. Один из них, предположительно, передал орудие преступления - модифицированный пистолет Glock, завезенный из США. По данным полиции, атака была спланирована и скоординирована, что позволяет говорить об участии организованной структуры. В прессе также появились сообщения о возможной смерти предполагаемого заказчика покушения - одного из лидеров "Второй Маркеталии", известного под кличкой Сарко Альдиневер. Однако, как подчеркнул генерал Триана, у властей Колумбии пока нет достоверной информации о его судьбе. Согласно цифрам Института исследований развития и мира Indepaz, "Вторая Маркеталия" - выходцы из бывших Революционных вооруженных сил Колумбии - объединяет 2 тысячи боевиков, разбитых на 10 более мелких структур. Большинство действий повстанцев в Колумбии сосредоточено в департаментах Антиокия (северо-запад), Норте-де-Сантандер (северо-восток), Каука, Нариньо (юго-запад) и Мета (центр).
https://ria.ru/20250609/kolumbija-2021870081.html
https://ria.ru/20250608/kolumbiya-2021585911.html
колумбия
богота
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/11/1953420545_338:0:3067:2047_1920x0_80_0_0_0fa4a1b31c2a09779d6198f18ea77f0e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, колумбия, богота, сша, генеральная прокуратура рф
В мире, Колумбия, Богота, США, Генеральная прокуратура РФ
За нападением на сенатора в Боготе может стоять "Вторая Маркеталия"

Полиция Колумбии подозревает Вторую Маркеталию в покушении на сенатора Урибе

© AP Photo / Edwin RodriguezПолицейский в Колумбии
Полицейский в Колумбии - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© AP Photo / Edwin Rodriguez
Полицейский в Колумбии. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МЕХИКО, 7 авг - РИА Новости. Генеральный директор полиции Колумбии генерал-майор Карлос Триана в ходе пресс-конференции, видеозапись которой опубликовало издание Korraleja, заявил, что за вооруженным нападением на колумбийского сенатора Мигеля Урибе Турбая, которое произошло 7 июня в западной части Боготы, может стоять повстанческая группировка "Вторая Маркеталия".
"Задержаны исполнители, и сейчас внимание следствия сосредоточено на установлении заказчиков. Всё указывает на то, что, вероятно, "Вторая Маркеталия" замешана в этих событиях", - заявил Триана.
Полицейский в Колумбии - РИА Новости, 1920, 09.06.2025
Прокуратура Колумбии обвинила подростка в покушении на сенатора Урибе
9 июня, 19:15
В результате нападения, которое произошло в июне, сенатор от оппозиционной партии "Демократический центр" получил тяжелые огнестрельные ранения головы. По данным клиники Fundación Santa Fe de Bogotá, где политик находится после операции, Мигель Урибе Турбай продолжает находиться на искусственной вентиляции легких и в состоянии медикаментозного сна, однако за последние недели его гемодинамические показатели стабилизировались.
Следствие установило, что непосредственным исполнителем нападения стал 15-летний подросток, который признал вину в покушении, незаконном ношении оружия и участии в преступной группе. Он был задержан на месте и сейчас находится в специальной изолированной зоне Генпрокуратуры. Виновнику грозит до восьми лет в центре для несовершеннолетних.
По делу проходят ещё пять человек. Один из них, предположительно, передал орудие преступления - модифицированный пистолет Glock, завезенный из США. По данным полиции, атака была спланирована и скоординирована, что позволяет говорить об участии организованной структуры.
В прессе также появились сообщения о возможной смерти предполагаемого заказчика покушения - одного из лидеров "Второй Маркеталии", известного под кличкой Сарко Альдиневер. Однако, как подчеркнул генерал Триана, у властей Колумбии пока нет достоверной информации о его судьбе.
Согласно цифрам Института исследований развития и мира Indepaz, "Вторая Маркеталия" - выходцы из бывших Революционных вооруженных сил Колумбии - объединяет 2 тысячи боевиков, разбитых на 10 более мелких структур. Большинство действий повстанцев в Колумбии сосредоточено в департаментах Антиокия (северо-запад), Норте-де-Сантандер (северо-восток), Каука, Нариньо (юго-запад) и Мета (центр).
Судебно-медицинский эксперт на месте нападения на сенатора Мигеля Урибе - РИА Новости, 1920, 08.06.2025
Во время нападения на сенатора в Колумбии пострадали еще два человека
8 июня, 05:00
 
В миреКолумбияБоготаСШАГенеральная прокуратура РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала