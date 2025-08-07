https://ria.ru/20250807/kogalym-2033968652.html

В Югре арестовали экс-замглавы Когалыма по делу о взятке

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Бывшего заместителя главы Когалыма в Ханты-Мансийском автономном округе Анатолия Згонникова, ставшего фигурантом уголовного дела о получении взятки, арестовали до 28 сентября, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Югры. "По ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 сентября в отношении заместителя главы Когалыма, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом – ред.)", – говорится в сообщении. В среду в правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что в отношении Згонникова возбуждено уголовное дело, однако какую ему вменяют статью, не уточняли. В пресс-службе мэрии заявили агентству, что они оказывают содействие в проведении процессуальных мероприятий, а чиновник уже отстранен от должности. Судя по распоряжению мэрии Когалыма, опубликованному на ее сайте, на должность заместителя главы Когалыма Згонников был назначен 8 июля 2024 года. В его ведении были вопросы муниципального имущества, жилищной политики, инвестиционной деятельности и развития предпринимательства. До назначения на эту должность он работал директором местного центра досуга и отдыха.

