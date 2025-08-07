Рейтинг@Mail.ru
13:40 07.08.2025 (обновлено: 16:13 07.08.2025)
В Югре арестовали экс-замглавы Когалыма по делу о взятке
В Югре арестовали экс-замглавы Когалыма по делу о взятке
происшествия
когалым
ханты-мансийский автономный округ
россия
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Бывшего заместителя главы Когалыма в Ханты-Мансийском автономном округе Анатолия Згонникова, ставшего фигурантом уголовного дела о получении взятки, арестовали до 28 сентября, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Югры. "По ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 сентября в отношении заместителя главы Когалыма, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом – ред.)", – говорится в сообщении. В среду в правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что в отношении Згонникова возбуждено уголовное дело, однако какую ему вменяют статью, не уточняли. В пресс-службе мэрии заявили агентству, что они оказывают содействие в проведении процессуальных мероприятий, а чиновник уже отстранен от должности. Судя по распоряжению мэрии Когалыма, опубликованному на ее сайте, на должность заместителя главы Когалыма Згонников был назначен 8 июля 2024 года. В его ведении были вопросы муниципального имущества, жилищной политики, инвестиционной деятельности и развития предпринимательства. До назначения на эту должность он работал директором местного центра досуга и отдыха.
когалым
ханты-мансийский автономный округ
россия
происшествия, когалым, ханты-мансийский автономный округ, россия
Происшествия, Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ, Россия
В Югре арестовали экс-замглавы Когалыма по делу о взятке

Экс-замглавы Когалыма Згонникова арестовали до 28 сентября по делу о взятке

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Бывшего заместителя главы Когалыма в Ханты-Мансийском автономном округе Анатолия Згонникова, ставшего фигурантом уголовного дела о получении взятки, арестовали до 28 сентября, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Югры.
"По ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 28 сентября в отношении заместителя главы Когалыма, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом – ред.)", – говорится в сообщении.
В среду в правоохранительных органах РИА Новости рассказали, что в отношении Згонникова возбуждено уголовное дело, однако какую ему вменяют статью, не уточняли. В пресс-службе мэрии заявили агентству, что они оказывают содействие в проведении процессуальных мероприятий, а чиновник уже отстранен от должности.
Судя по распоряжению мэрии Когалыма, опубликованному на ее сайте, на должность заместителя главы Когалыма Згонников был назначен 8 июля 2024 года. В его ведении были вопросы муниципального имущества, жилищной политики, инвестиционной деятельности и развития предпринимательства. До назначения на эту должность он работал директором местного центра досуга и отдыха.
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 25.06.2025
В ХМАО директора нефтегазовой фирмы будут судить за неуплату налогов
25 июня, 08:09
 
ПроисшествияКогалымХанты-Мансийский автономный округРоссия
 
 
