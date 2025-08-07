Рейтинг@Mail.ru
Замглавы Когалыма отстранили от должности - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:11 07.08.2025 (обновлено: 16:11 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/kogalym-2033968345.html
Замглавы Когалыма отстранили от должности
Замглавы Когалыма отстранили от должности - РИА Новости, 07.08.2025
Замглавы Когалыма отстранили от должности
Заместителя главы Когалыма в Ханты-Мансийском автономном округе Анатолия Згонникова, ставшего фигурантом уголовного дела, отстранили от должности, сообщили РИА... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T12:11:00+03:00
2025-08-07T16:11:00+03:00
когалым
ханты-мансийский автономный округ
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153074/88/1530748802_0:181:2999:1868_1920x0_80_0_0_20de5b1079dc4ba2884d4853376eabe7.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Заместителя главы Когалыма в Ханты-Мансийском автономном округе Анатолия Згонникова, ставшего фигурантом уголовного дела, отстранили от должности, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации. "Администрация Когалыма взаимодействует со следственными органами и оказывает содействие в проведении процессуальных мероприятий, органы местного самоуправления работают в штатном режиме. Что касаемо второго вопроса, он отстранен от должности", – сказала собеседница агентства. В среду в правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что в отношении Згонникова возбуждено уголовное дело, в рамках которого проводятся мероприятия. Официально силовые структуры не комментировали данное дело. Судя по распоряжению мэрии Когалыма, опубликованному на ее сайте, на должность заместителя главы Когалыма Згонников был назначен 8 июля 2024 года. В его ведении были вопросы муниципального имущества, жилищной политики, инвестиционной деятельности и развития предпринимательства. До назначения на эту должность он работал директором местного центра досуга и отдыха, следует также из документа администрации.
https://ria.ru/20241105/korruptsiya-1981907071.html
когалым
ханты-мансийский автономный округ
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153074/88/1530748802_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_be371f583641d61cb1fe45f084c073c5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
когалым, ханты-мансийский автономный округ, происшествия
Когалым, Ханты-Мансийский автономный округ, Происшествия
Замглавы Когалыма отстранили от должности

Замглавы Когалыма Згонникова отстранили от должности после возбуждения дела

© РИА Новости / Юрий Сомов | Перейти в медиабанкГород Когалым. Ханты-Мансийский автономный округ
Город Когалым. Ханты-Мансийский автономный округ - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Юрий Сомов
Перейти в медиабанк
Город Когалым. Ханты-Мансийский автономный округ. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Заместителя главы Когалыма в Ханты-Мансийском автономном округе Анатолия Згонникова, ставшего фигурантом уголовного дела, отстранили от должности, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации.
«
"Администрация Когалыма взаимодействует со следственными органами и оказывает содействие в проведении процессуальных мероприятий, органы местного самоуправления работают в штатном режиме. Что касаемо второго вопроса, он отстранен от должности", – сказала собеседница агентства.
В среду в правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что в отношении Згонникова возбуждено уголовное дело, в рамках которого проводятся мероприятия. Официально силовые структуры не комментировали данное дело.
Судя по распоряжению мэрии Когалыма, опубликованному на ее сайте, на должность заместителя главы Когалыма Згонников был назначен 8 июля 2024 года. В его ведении были вопросы муниципального имущества, жилищной политики, инвестиционной деятельности и развития предпринимательства. До назначения на эту должность он работал директором местного центра досуга и отдыха, следует также из документа администрации.
Андрей Филатов - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
Экс-мэра Сургута задержали по делу о коммерческом подкупе
5 ноября 2024, 12:26
 
КогалымХанты-Мансийский автономный округПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала