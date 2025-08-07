https://ria.ru/20250807/kogalym-2033968345.html

Замглавы Когалыма отстранили от должности

Замглавы Когалыма отстранили от должности - РИА Новости, 07.08.2025

Замглавы Когалыма отстранили от должности

Заместителя главы Когалыма в Ханты-Мансийском автономном округе Анатолия Згонникова, ставшего фигурантом уголовного дела, отстранили от должности, сообщили РИА...

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 авг – РИА Новости. Заместителя главы Когалыма в Ханты-Мансийском автономном округе Анатолия Згонникова, ставшего фигурантом уголовного дела, отстранили от должности, сообщили РИА Новости в пресс-службе горадминистрации. "Администрация Когалыма взаимодействует со следственными органами и оказывает содействие в проведении процессуальных мероприятий, органы местного самоуправления работают в штатном режиме. Что касаемо второго вопроса, он отстранен от должности", – сказала собеседница агентства. В среду в правоохранительных органах РИА Новости сообщали, что в отношении Згонникова возбуждено уголовное дело, в рамках которого проводятся мероприятия. Официально силовые структуры не комментировали данное дело. Судя по распоряжению мэрии Когалыма, опубликованному на ее сайте, на должность заместителя главы Когалыма Згонников был назначен 8 июля 2024 года. В его ведении были вопросы муниципального имущества, жилищной политики, инвестиционной деятельности и развития предпринимательства. До назначения на эту должность он работал директором местного центра досуга и отдыха, следует также из документа администрации.

