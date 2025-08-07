Рейтинг@Mail.ru
Ученые забили тревогу из-за океанических гигантов
Наука
 
11:31 07.08.2025
Ученые забили тревогу из-за океанических гигантов
Ученые серьезно обеспокоились тем, что синие киты почти перестали "петь", пишет National Geographic.
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Ученые серьезно обеспокоились тем, что синие киты почти перестали "петь", пишет National Geographic."Недавнее исследование показало, что &lt;…&gt; интенсивность вокализации синих китов снизилась почти на 40 процентов", — говорится в публикации.Как поясняет издание, это связано с так называемыми морскими тепловыми волнами, которые повышают температуру в океанах, и из-за которых практически исчез криль, составляющий основной рацион синих китов."Если разобраться, это все равно что пытаться петь, когда умираешь с голоду", — отметил биолог-океанограф Джон Райан из Научно-исследовательского института аквариума Монтерей-Бей.Океанограф Келли Бенуа-Берд добавил, что проблемы с недостатком пищи для китов будут иметь серьезные последствия для всей экосистемы.Синий кит — представитель семейства полосатиковых из подотряда усатых китов. Располагая массой до 150 тонн и длиной до 33 метров, синий кит является наиболее крупным известным животным, которое когда-либо жило на Земле.
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Ученые серьезно обеспокоились тем, что синие киты почти перестали "петь", пишет National Geographic.
"Недавнее исследование показало, что <…> интенсивность вокализации синих китов снизилась почти на 40 процентов", — говорится в публикации.
Как поясняет издание, это связано с так называемыми морскими тепловыми волнами, которые повышают температуру в океанах, и из-за которых практически исчез криль, составляющий основной рацион синих китов.
"Если разобраться, это все равно что пытаться петь, когда умираешь с голоду", — отметил биолог-океанограф Джон Райан из Научно-исследовательского института аквариума Монтерей-Бей.
Океанограф Келли Бенуа-Берд добавил, что проблемы с недостатком пищи для китов будут иметь серьезные последствия для всей экосистемы.
Синий кит — представитель семейства полосатиковых из подотряда усатых китов. Располагая массой до 150 тонн и длиной до 33 метров, синий кит является наиболее крупным известным животным, которое когда-либо жило на Земле.
