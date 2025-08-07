https://ria.ru/20250807/kitay-2033952517.html

Эксперт назвал преимущество Китая в торговой войне с США

Китай гораздо лучше готов к торговой войне, чем США, хотя именно Вашингтон ее эскалировал, заявил РИА Новости социолог, научный сотрудник венгерского... РИА Новости, 07.08.2025

БУДАПЕШТ, 7 авг - РИА Новости. Китай гораздо лучше готов к торговой войне, чем США, хотя именно Вашингтон ее эскалировал, заявил РИА Новости социолог, научный сотрудник венгерского исследовательского центра Danube Intezet Эрик Хендрикс. "Я думаю, что Китай имеет преимущество в торговой войне с Америкой. По сути, китайская сторона была гораздо лучше подготовлена к этой торговой войне, чем американская, несмотря на то, что именно американская сторона начала торговую войну, а затем эскалировала её в начале этого года", - сказал Хендрикс. Эксперт отметил, что США "переоценили свои возможности и теперь оказались в затруднительном положении, потому что у них дефицит редкоземельных металлов, и Китай может давить на них в этом вопросе". Некоторые китайские компании могут оставаться конкурентоспособными на американском рынке даже при тарифах 30-50%, добавил он. По его словам, Китай был готов к длительному многолетнему противостоянию, а вот США, как выяснилось, блефовали и рассчитывали сразу склонить Пекин к таможенному соглашению, заключив сделку на своих условиях в течение "недель или месяцев". Однако Китай не поддался, поэтому обе страны сначала резко эскалировали ситуацию, сильно повысив пошлины, а потом вернулись к их первоначальному уровню, и это "был, по сути, способ для Америки сохранить лицо, выбраться из той неразберихи, которую она сама и создала", полагает аналитик. "Таким образом, по сути, коммунистическая партия Китая готова к бою, а Белый дом Трампа делает вид, что готов к бою, но на самом деле не готов. Блеф США был разоблачен, а вот Китай был реалистичен, и обе стороны это уже увидели, так что именно Китай имеет преимущество в американо-китайской торговой войне", - сказал Хендрикс. Китай и США в настоящее время находятся в состоянии по сути торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%. А затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. Однако уже в середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10%, с 14 мая и на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей. Так, по итогам июня импорт Штатами китайских товаров сократился на 7,5%, до 18,95 миллиарда долларов с 20,49 миллиарда долларов в мае. В последний раз более низкий уровень поставок был в феврале 2009 года - тогда импорт составил 18,85 миллиарда долларов. При этом экспорт из США в КНР в июне 2025 года вырос - на 44%, до 9,44 миллиарда долларов с 6,55 миллиарда месяцем ранее.

