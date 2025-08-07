Рейтинг@Mail.ru
Посольство Китая в США сделало заявление об угрозах санкций
05:21 07.08.2025
Посольство Китая в США сделало заявление об угрозах санкций
в мире
россия
китай
сша
дональд трамп
санкции в отношении россии
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости, Сергей Попов. Международное сообщество сотрудничает с Россией правомерно, это взаимодействие не вредит третьим странам, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй. "Международное сообщество, включая Китай, проводит нормальное сотрудничество с Россией в рамках международных законов. Это разумно и законно, без вреда для третьих стран и заслуживает уважения и защиты", - сказал высокопоставленный дипломат. Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа о возможности введения новых санкций против Китая за сотрудничество с РФ.
в мире, россия, китай, сша, дональд трамп, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Китай, США, Дональд Трамп, Санкции в отношении России
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкРайон Гуомао (Guomao) в Пекине
Район Гуомао (Guomao) в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Район Гуомао (Guomao) в Пекине. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости, Сергей Попов. Международное сообщество сотрудничает с Россией правомерно, это взаимодействие не вредит третьим странам, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй.
"Международное сообщество, включая Китай, проводит нормальное сотрудничество с Россией в рамках международных законов. Это разумно и законно, без вреда для третьих стран и заслуживает уважения и защиты", - сказал высокопоставленный дипломат.
Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа о возможности введения новых санкций против Китая за сотрудничество с РФ.
В мире Россия Китай США Дональд Трамп Санкции в отношении России
 
 
