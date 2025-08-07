https://ria.ru/20250807/kitay-2033839376.html
Посольство Китая в США сделало заявление об угрозах санкций
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости, Сергей Попов. Международное сообщество сотрудничает с Россией правомерно, это взаимодействие не вредит третьим странам, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства Китая в США Лю Пэнъюй. "Международное сообщество, включая Китай, проводит нормальное сотрудничество с Россией в рамках международных законов. Это разумно и законно, без вреда для третьих стран и заслуживает уважения и защиты", - сказал высокопоставленный дипломат. Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа о возможности введения новых санкций против Китая за сотрудничество с РФ.
