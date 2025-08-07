https://ria.ru/20250807/kitaj-2033843546.html
При оползне в Китае погибли два человека
При оползне в Китае погибли два человека - РИА Новости, 07.08.2025
При оползне в Китае погибли два человека
Два человека погибли в результате оползня в южной китайской провинции Гуандун, пятеро пропали без вести, передает агентство Синьхуа. РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T07:03:00+03:00
2025-08-07T07:03:00+03:00
2025-08-07T07:14:00+03:00
в мире
гуандун
гуанчжоу
китай
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578171710_0:106:1000:669_1920x0_80_0_0_1883699cc1ad8f444cc15c8f736e4a5b.jpg
ПЕКИН, 7 авг - РИА Новости. Два человека погибли в результате оползня в южной китайской провинции Гуандун, пятеро пропали без вести, передает агентство Синьхуа. Утром 6 августа из-за обильных дождей в районе Байюнь города Гуанчжоу сошел оползень, который привел к обрушению жилого дома. Под завалами оказалось 14 человек. Как сообщает агентство, на данный момент спасателям удалось извлечь из под завалов девять человек. "Двое из них погибли, семь получили травмы различной степени тяжести. Поиск оставшихся пяти пропавших без вести продолжается", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250726/opolzen-2031610738.html
https://ria.ru/20250804/sel-2033185982.html
гуандун
гуанчжоу
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/04/1578171710_108:0:1000:669_1920x0_80_0_0_663e054ad5becbb266f06e16715506c0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, гуандун, гуанчжоу, китай
В мире, Гуандун, Гуанчжоу, Китай
При оползне в Китае погибли два человека
При оползне на юге Китая погибли два человека, пятеро пропали без вести