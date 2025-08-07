https://ria.ru/20250807/kitaj-2033843546.html

При оползне в Китае погибли два человека

При оползне в Китае погибли два человека

Два человека погибли в результате оползня в южной китайской провинции Гуандун, пятеро пропали без вести, передает агентство Синьхуа. РИА Новости, 07.08.2025

ПЕКИН, 7 авг - РИА Новости. Два человека погибли в результате оползня в южной китайской провинции Гуандун, пятеро пропали без вести, передает агентство Синьхуа. Утром 6 августа из-за обильных дождей в районе Байюнь города Гуанчжоу сошел оползень, который привел к обрушению жилого дома. Под завалами оказалось 14 человек. Как сообщает агентство, на данный момент спасателям удалось извлечь из под завалов девять человек. "Двое из них погибли, семь получили травмы различной степени тяжести. Поиск оставшихся пяти пропавших без вести продолжается", - говорится в сообщении.

