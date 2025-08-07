Рейтинг@Mail.ru
07:03 07.08.2025 (обновлено: 07:14 07.08.2025)
При оползне в Китае погибли два человека
Два человека погибли в результате оползня в южной китайской провинции Гуандун, пятеро пропали без вести, передает агентство Синьхуа. РИА Новости, 07.08.2025
в мире
гуандун
гуанчжоу
китай
ПЕКИН, 7 авг - РИА Новости. Два человека погибли в результате оползня в южной китайской провинции Гуандун, пятеро пропали без вести, передает агентство Синьхуа. Утром 6 августа из-за обильных дождей в районе Байюнь города Гуанчжоу сошел оползень, который привел к обрушению жилого дома. Под завалами оказалось 14 человек. Как сообщает агентство, на данный момент спасателям удалось извлечь из под завалов девять человек. "Двое из них погибли, семь получили травмы различной степени тяжести. Поиск оставшихся пяти пропавших без вести продолжается", - говорится в сообщении.
гуандун
гуанчжоу
китай
в мире, гуандун, гуанчжоу, китай
В мире, Гуандун, Гуанчжоу, Китай
При оползне на юге Китая погибли два человека, пятеро пропали без вести

Автомобиль службы скорой помощи Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 7 авг - РИА Новости. Два человека погибли в результате оползня в южной китайской провинции Гуандун, пятеро пропали без вести, передает агентство Синьхуа.
Утром 6 августа из-за обильных дождей в районе Байюнь города Гуанчжоу сошел оползень, который привел к обрушению жилого дома. Под завалами оказалось 14 человек.
Как сообщает агентство, на данный момент спасателям удалось извлечь из под завалов девять человек.
"Двое из них погибли, семь получили травмы различной степени тяжести. Поиск оставшихся пяти пропавших без вести продолжается", - говорится в сообщении.
