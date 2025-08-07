Рейтинг@Mail.ru
Китай рассчитывает на сотрудничество с США, заявили в посольстве
07.08.2025
Китай рассчитывает на сотрудничество с США, заявили в посольстве
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости, Сергей Попов. Китай рассчитывает на сотрудничество с США, в тарифных войнах победителей не будет, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства КНР в Соединенных Штатах Лю Пэнъюй. "В тарифных войнах победителей не будет", - сказал высокопоставленный дипломат. Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа о возможности введения новых санкций против Китая за сотрудничество с РФ. Дипломат подчеркнул, что Пекин хочет сотрудничества с Вашингтоном в рамках той работы, которая ведется переговорщиками двух стран. "Мы надеемся, что США смогут работать с Китаем, чтобы и впредь придерживаться важного консенсуса, достигнутого главами двух государств в ходе телефонных переговоров, в полной мере использовать роль механизма китайско-американских экономических и торговых консультаций, продолжать укреплять консенсус, сокращать недопонимание и укреплять сотрудничество, еще больше углублять диалог и консультации и стремиться к взаимовыгодным результатам", - заявил Лю Пэнъюй.
Рубио заявил, что США стремятся к уважительным отношениям с Китаем
