Китай рассчитывает на сотрудничество с США, заявили в посольстве
Небоскребы в деловом районе в Чунцине, Китай. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости, Сергей Попов. Китай рассчитывает на сотрудничество с США, в тарифных войнах победителей не будет, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства КНР в Соединенных Штатах Лю Пэнъюй.
"В тарифных войнах победителей не будет", - сказал высокопоставленный дипломат.
Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа о возможности введения новых санкций против Китая за сотрудничество с РФ.
Дипломат подчеркнул, что Пекин хочет сотрудничества с Вашингтоном в рамках той работы, которая ведется переговорщиками двух стран.
"Мы надеемся, что США смогут работать с Китаем, чтобы и впредь придерживаться важного консенсуса, достигнутого главами двух государств в ходе телефонных переговоров, в полной мере использовать роль механизма китайско-американских экономических и торговых консультаций, продолжать укреплять консенсус, сокращать недопонимание и укреплять сотрудничество, еще больше углублять диалог и консультации и стремиться к взаимовыгодным результатам", - заявил Лю Пэнъюй.