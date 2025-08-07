https://ria.ru/20250807/kitaj-2033839530.html

В посольстве Китая в США прокомментировали слова Трампа о санкциях

ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости, Сергей Попов. Попытка США принудить Китай к отказу от сотрудничества с РФ никуда не приведет, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства Китая в Соединенных Штатах Лю Пэнъюй. "Китай всегда был тверд в своих возражениях против незаконных и несправедливых односторонних санкций и так называемой длинной руки полномочий США. Принуждение и давление никуда не приведут", - сказал высокопоставленный дипломат. Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа о возможности введения новых санкций против Китая за сотрудничество с РФ.

