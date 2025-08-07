Рейтинг@Mail.ru
В посольстве Китая в США прокомментировали слова Трампа о санкциях
05:24 07.08.2025
В посольстве Китая в США прокомментировали слова Трампа о санкциях
В посольстве Китая в США прокомментировали слова Трампа о санкциях
в мире
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости, Сергей Попов. Попытка США принудить Китай к отказу от сотрудничества с РФ никуда не приведет, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства Китая в Соединенных Штатах Лю Пэнъюй. "Китай всегда был тверд в своих возражениях против незаконных и несправедливых односторонних санкций и так называемой длинной руки полномочий США. Принуждение и давление никуда не приведут", - сказал высокопоставленный дипломат. Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа о возможности введения новых санкций против Китая за сотрудничество с РФ.
В посольстве Китая в США прокомментировали слова Трампа о санкциях

Посольство Китая в США считает, что принуждение и давление США ничего не даст

© РИА Новости / Мария Плотникова | Перейти в медиабанкРайон Санлитунь в деловом центре Пекина
Район Санлитунь в деловом центре Пекина. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 7 авг - РИА Новости, Сергей Попов. Попытка США принудить Китай к отказу от сотрудничества с РФ никуда не приведет, заявил РИА Новости пресс-секретарь посольства Китая в Соединенных Штатах Лю Пэнъюй.
"Китай всегда был тверд в своих возражениях против незаконных и несправедливых односторонних санкций и так называемой длинной руки полномочий США. Принуждение и давление никуда не приведут", - сказал высокопоставленный дипломат.
Так он ответил на просьбу прокомментировать заявление президента США Дональда Трампа о возможности введения новых санкций против Китая за сотрудничество с РФ.
Район Гуомао (Guomao) в Пекине - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Посольство Китая в США сделало заявление об угрозах санкций
Вчера, 05:21
 
