Рейтинг@Mail.ru
Индия показывает приверженность честным контактам с Россией, заявил Киселев - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:49 07.08.2025 (обновлено: 15:30 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/kiselev-2033902669.html
Индия показывает приверженность честным контактам с Россией, заявил Киселев
Индия показывает приверженность честным контактам с Россией, заявил Киселев - РИА Новости, 07.08.2025
Индия показывает приверженность честным контактам с Россией, заявил Киселев
Индия демонстрирует приверженность нормальной торговле и честным отношениям с Россией, несмотря на внешнее давление, заявил генеральный директор международной... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T12:49:00+03:00
2025-08-07T15:30:00+03:00
в мире
индия
россия
москва
дмитрий киселев
дональд трамп
фонд "росконгресс"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033903824_0:60:3216:1869_1920x0_80_0_0_aa7929fc717b426037b4b90e64435981.jpg
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Индия демонстрирует приверженность нормальной торговле и честным отношениям с Россией, несмотря на внешнее давление, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Отношения с Индией очень важны для России, и для Индии, и для всего человечества. И вот последние события. Это очень твердая позиция, разумная, взвешенная позиция Индии в отношении американского ультиматума — она это показала. То есть Индия продемонстрировала стабильность, приверженность нормальной торговле, честным, открытым отношениям, прозрачным связям с Россией и прозрачности своих устремлений. Собственно, это отражение отношений наших народов", — сказал он на пресс-конференции, посвященной Х фестивалю индийской культуры "День Индии" в Москве, которая проходит в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Киселев отметил, что отношения между Россией и Индией гораздо глубже, чем персональные отношения кого бы то ни было. По его словам, предстоящий фестиваль — это не про бизнес и политику, а про "открытое сердце Индии навстречу России". "Давайте оценим еще способности, энтузиазм людей, которые организуют такие праздники, причем из года в год. Здесь не пахнет никаким бизнесом — скорее, это такая индийская, я бы даже сказал, жертвенность, это такое индийское отношение, это индийское открытое сердце навстречу России и россиянам. Причем в трудные для России годы, когда многие взвешивают и смотрят со стороны, чья возьмет в глобальном противостоянии", — добавил гендиректор "России сегодня".Он подчеркнул, что фестиваль не несет никакого политического значения, он гораздо больше политики. Фестиваль "День Индии" пройдет в парке "Остров мечты" с 14 по 17 августа. Темы этого года — история сохранения индийского наследия в России и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Организатор: Индийский культурно-национальный центр "Сита" при поддержке правительства Москвы, фонда "Росконгресс" и международной медиагруппы "Россия сегодня".
https://ria.ru/20250807/tarify-2033867508.html
https://ria.ru/20250806/neft-2033678665.html
индия
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033903824_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_50f3e784c4a5227e92bc75c23171d19f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, россия, москва, дмитрий киселев, дональд трамп, фонд "росконгресс"
В мире, Индия, Россия, Москва, Дмитрий Киселев, Дональд Трамп, Фонд "Росконгресс"
Индия показывает приверженность честным контактам с Россией, заявил Киселев

Киселев: Индия показывает приверженность честным и открытым отношениям с РФ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной Х фестивалю индийской культуры "День Индии"
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной Х фестивалю индийской культуры День Индии - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на пресс-конференции, посвященной Х фестивалю индийской культуры "День Индии"
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Индия демонстрирует приверженность нормальной торговле и честным отношениям с Россией, несмотря на внешнее давление, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Отношения с Индией очень важны для России, и для Индии, и для всего человечества. И вот последние события. Это очень твердая позиция, разумная, взвешенная позиция Индии в отношении американского ультиматума — она это показала. То есть Индия продемонстрировала стабильность, приверженность нормальной торговле, честным, открытым отношениям, прозрачным связям с Россией и прозрачности своих устремлений. Собственно, это отражение отношений наших народов", — сказал он на пресс-конференции, посвященной Х фестивалю индийской культуры "День Индии" в Москве, которая проходит в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Флаг Индии - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Аналитики рассказали NYT, чем Индия может ответить на новые пошлины США
Вчера, 10:32

В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Кроме того, по его словам, Индия должна платить штраф за эти действия. А 6 августа Трамп подписал указ, вводящий дополнительную пошлину в 25 процентов на импорт из Индии за закупки ею российской нефти. Эти санкции начинают действовать 27 августа.

Киселев отметил, что отношения между Россией и Индией гораздо глубже, чем персональные отношения кого бы то ни было. По его словам, предстоящий фестиваль — это не про бизнес и политику, а про "открытое сердце Индии навстречу России".
"Давайте оценим еще способности, энтузиазм людей, которые организуют такие праздники, причем из года в год. Здесь не пахнет никаким бизнесом — скорее, это такая индийская, я бы даже сказал, жертвенность, это такое индийское отношение, это индийское открытое сердце навстречу России и россиянам. Причем в трудные для России годы, когда многие взвешивают и смотрят со стороны, чья возьмет в глобальном противостоянии", — добавил гендиректор "России сегодня".
Он подчеркнул, что фестиваль не несет никакого политического значения, он гораздо больше политики.
Фестиваль "День Индии" пройдет в парке "Остров мечты" с 14 по 17 августа. Темы этого года — история сохранения индийского наследия в России и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Организатор: Индийский культурно-национальный центр "Сита" при поддержке правительства Москвы, фонда "Росконгресс" и международной медиагруппы "Россия сегодня".
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
СМИ раскрыли, чем грозит конфликт США и Индии из-за российской нефти
6 августа, 12:26
 
В миреИндияРоссияМоскваДмитрий КиселевДональд ТрампФонд "Росконгресс"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала