Индия показывает приверженность честным контактам с Россией, заявил Киселев

МОСКВА, 7 авг — РИА Новости. Индия демонстрирует приверженность нормальной торговле и честным отношениям с Россией, несмотря на внешнее давление, заявил генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Отношения с Индией очень важны для России, и для Индии, и для всего человечества. И вот последние события. Это очень твердая позиция, разумная, взвешенная позиция Индии в отношении американского ультиматума — она это показала. То есть Индия продемонстрировала стабильность, приверженность нормальной торговле, честным, открытым отношениям, прозрачным связям с Россией и прозрачности своих устремлений. Собственно, это отражение отношений наших народов", — сказал он на пресс-конференции, посвященной Х фестивалю индийской культуры "День Индии" в Москве, которая проходит в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Киселев отметил, что отношения между Россией и Индией гораздо глубже, чем персональные отношения кого бы то ни было. По его словам, предстоящий фестиваль — это не про бизнес и политику, а про "открытое сердце Индии навстречу России". "Давайте оценим еще способности, энтузиазм людей, которые организуют такие праздники, причем из года в год. Здесь не пахнет никаким бизнесом — скорее, это такая индийская, я бы даже сказал, жертвенность, это такое индийское отношение, это индийское открытое сердце навстречу России и россиянам. Причем в трудные для России годы, когда многие взвешивают и смотрят со стороны, чья возьмет в глобальном противостоянии", — добавил гендиректор "России сегодня".Он подчеркнул, что фестиваль не несет никакого политического значения, он гораздо больше политики. Фестиваль "День Индии" пройдет в парке "Остров мечты" с 14 по 17 августа. Темы этого года — история сохранения индийского наследия в России и 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Организатор: Индийский культурно-национальный центр "Сита" при поддержке правительства Москвы, фонда "Росконгресс" и международной медиагруппы "Россия сегодня".

