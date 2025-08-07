ВСУ хотят применить артиллерию российского образца, заявили в ДНР
Кимаковский: ВСУ хотят применить артиллерию российского образца по Краматорску
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие у самоходной артиллерийской установки
Военнослужащие у самоходной артиллерийской установки. Архивное фото
ДОНЕЦК, 7 авг - РИА Новости. Киев планирует применить артиллерию калибра 120 миллиметров для обстрела роддома в Краматорске с целью обвинить Россию, рассказал РИА Новости советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
"В Краматорске вооруженные формирования Украины совместно с наемниками заселяются на первые технические этажи родильного дома для того, чтобы прикрываться пациентами и врачами. Также спланирована террористическая акция, о которой известно высшему руководству Украины. Они (ВСУ - ред.) могут провести акцию по подрыву или обстрелу из тяжелой артиллерии, скорее всего, это…120-й калибр, который используется в том числе и вооруженными силами Российской Федерации, чтобы этот теракт представить как акт обстрела Краматорска со стороны вооруженных сил Российской Федерации", - сказал Кимаковский.
Он добавил, что сроки провокации связаны с наступлением вооруженных сил РФ, и чем ближе российские войска будут к Краматорску, тем больше вероятность того, что это событие может произойти.
Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволило российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.