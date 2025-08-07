https://ria.ru/20250807/khischenie-2033934645.html

В Нижегородской области завели дело о хищении на гособоронзаказе

происшествия

нижегородская область

россия

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Силовики в Нижегородской области задержали 5 сотрудников фирмы, в том числе директора, обвиняемых в мошенничестве более чем на 250 миллионов рублей на гособоронзаказе, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "(В Нижегородской области – ред.) пресечена противоправная деятельность пяти руководящих сотрудников коммерческой фирмы по производству химических веществ. Директор организации, его заместитель, начальник планово-экономического отдела, старший экономист и главный бухгалтер обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - сказала она. По данным следствия, с 2020 года по 2025 год между фирмой и научно-исследовательским предприятием были заключены договоры об изготовлении продукции в рамках государственного оборонного заказа. Фирме были перечислены деньги, в том числе на выплату зарплаты сотрудникам, однако в компанию были фиктивно трудоустроены граждане, которые фактически не исполняли трудовые обязанности. При этом их зарплату фигуранты распределяли между собой. "Сумма похищенного составила более 250 миллионов рублей", - добавила Петренко. Она отметила, что пятеро фигурантов находятся под домашним арестом. Следователи продолжают устанавливать иных возможных участников преступной схемы.

нижегородская область

россия

