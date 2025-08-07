Рейтинг@Mail.ru
В Нижегородской области завели дело о хищении на гособоронзаказе - РИА Новости, 07.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 07.08.2025 (обновлено: 15:13 07.08.2025)
https://ria.ru/20250807/khischenie-2033934645.html
В Нижегородской области завели дело о хищении на гособоронзаказе
В Нижегородской области завели дело о хищении на гособоронзаказе - РИА Новости, 07.08.2025
В Нижегородской области завели дело о хищении на гособоронзаказе
Силовики в Нижегородской области задержали 5 сотрудников фирмы, в том числе директора, обвиняемых в мошенничестве более чем на 250 миллионов рублей на... РИА Новости, 07.08.2025
2025-08-07T14:34:00+03:00
2025-08-07T15:13:00+03:00
происшествия
нижегородская область
россия
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033951389_103:106:1709:1009_1920x0_80_0_0_e9b6ad197451c120f33797bd7b6bc91d.jpg
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Силовики в Нижегородской области задержали 5 сотрудников фирмы, в том числе директора, обвиняемых в мошенничестве более чем на 250 миллионов рублей на гособоронзаказе, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко. "(В Нижегородской области – ред.) пресечена противоправная деятельность пяти руководящих сотрудников коммерческой фирмы по производству химических веществ. Директор организации, его заместитель, начальник планово-экономического отдела, старший экономист и главный бухгалтер обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - сказала она. По данным следствия, с 2020 года по 2025 год между фирмой и научно-исследовательским предприятием были заключены договоры об изготовлении продукции в рамках государственного оборонного заказа. Фирме были перечислены деньги, в том числе на выплату зарплаты сотрудникам, однако в компанию были фиктивно трудоустроены граждане, которые фактически не исполняли трудовые обязанности. При этом их зарплату фигуранты распределяли между собой. "Сумма похищенного составила более 250 миллионов рублей", - добавила Петренко. Она отметила, что пятеро фигурантов находятся под домашним арестом. Следователи продолжают устанавливать иных возможных участников преступной схемы.
https://ria.ru/20250114/ambartsumyan-1993638922.html
нижегородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/07/2033951389_98:0:1529:1073_1920x0_80_0_0_3df5091f37e3e6765ee9839eb018577c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижегородская область, россия, светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Нижегородская область, Россия, Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ)
В Нижегородской области завели дело о хищении на гособоронзаказе

В Нижегородской области возбудили дело о хищении 250 млн руб на гособоронзаказе

© Следком/TelegramСиловики в Нижегородской области задержали 5 сотрудников фирмы, обвиняемых в мошенничестве более чем на 250 миллионов рублей на гособоронзаказе
Силовики в Нижегородской области задержали 5 сотрудников фирмы, обвиняемых в мошенничестве более чем на 250 миллионов рублей на гособоронзаказе - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
© Следком/Telegram
Силовики в Нижегородской области задержали 5 сотрудников фирмы, обвиняемых в мошенничестве более чем на 250 миллионов рублей на гособоронзаказе
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 авг – РИА Новости. Силовики в Нижегородской области задержали 5 сотрудников фирмы, в том числе директора, обвиняемых в мошенничестве более чем на 250 миллионов рублей на гособоронзаказе, сообщила РИА Новости официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"(В Нижегородской области – ред.) пресечена противоправная деятельность пяти руководящих сотрудников коммерческой фирмы по производству химических веществ. Директор организации, его заместитель, начальник планово-экономического отдела, старший экономист и главный бухгалтер обвиняются в совершении мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - сказала она.
По данным следствия, с 2020 года по 2025 год между фирмой и научно-исследовательским предприятием были заключены договоры об изготовлении продукции в рамках государственного оборонного заказа. Фирме были перечислены деньги, в том числе на выплату зарплаты сотрудникам, однако в компанию были фиктивно трудоустроены граждане, которые фактически не исполняли трудовые обязанности. При этом их зарплату фигуранты распределяли между собой.
"Сумма похищенного составила более 250 миллионов рублей", - добавила Петренко.
Она отметила, что пятеро фигурантов находятся под домашним арестом. Следователи продолжают устанавливать иных возможных участников преступной схемы.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 14.01.2025
Против Амбарцумяна возбудили дело по хищению средств на ГОЗ
14 января, 13:17
 
ПроисшествияНижегородская областьРоссияСветлана ПетренкоСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала