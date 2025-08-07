Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
21:36 07.08.2025
В Херсоне прогремели взрывы
Взрывы раздаются в четверг вечером в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 07.08.2025
специальная военная операция на украине
россия
херсон
херсонская область
вооруженные силы украины
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Взрывы раздаются в четверг вечером в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное". "В Херсоне слышны взрывы, сообщают наши корреспонденты", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного". Официальной информации о взрывах не поступало. Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
россия, херсон, херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Херсон, Херсонская область , Вооруженные силы Украины
Стела города Херсон
Стела города Херсон. Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Взрывы раздаются в четверг вечером в подконтрольном ВСУ городе Херсоне, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 07.08.2025
Специальная военная операция на УкраинеРоссияХерсонХерсонская областьВооруженные силы Украины
 
 
