Национальный театр Республики Сербской приедет с гастролями в Казань
2025-08-07T23:45:00+03:00
культура
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Национальный театр Республики Сербской впервые приедет с гастролями в Казань и представит спектакль "Немка" в конце августа, сообщили РИА Новости в представительстве Республики Сербской в Москве. "Девятнадцатого и двадцатого августа Национальный театр Республики Сербской покажет спектакль "Немка" на сцене нового здания Театра им. Камала", - говорится в сообщении, полученном агентством. Спектакль основан на автобиографической повести сербского писателя Лазы Лазаревича (1851—1890), которого еще при жизни называли "сербским Тургеневым". В произведении рассказывается о неприемлемом на тот момент романе бедного студента-медика и молодой девушки из Берлина. Постановка будет идти на сербском языке с синхронным переводом на русский.
культура, республика сербская, казань, общество
