https://ria.ru/20250807/kazan-2034040813.html

Национальный театр Республики Сербской приедет с гастролями в Казань

Национальный театр Республики Сербской приедет с гастролями в Казань - РИА Новости, 07.08.2025

Национальный театр Республики Сербской приедет с гастролями в Казань

Национальный театр Республики Сербской впервые приедет с гастролями в Казань и представит спектакль "Немка" в конце августа, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T23:45:00+03:00

2025-08-07T23:45:00+03:00

2025-08-07T23:48:00+03:00

культура

республика сербская

казань

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1a/1974776289_0:0:3142:1768_1920x0_80_0_0_a6577c1d2d7fd1620719d6627b4ea468.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Национальный театр Республики Сербской впервые приедет с гастролями в Казань и представит спектакль "Немка" в конце августа, сообщили РИА Новости в представительстве Республики Сербской в Москве. "Девятнадцатого и двадцатого августа Национальный театр Республики Сербской покажет спектакль "Немка" на сцене нового здания Театра им. Камала", - говорится в сообщении, полученном агентством. Спектакль основан на автобиографической повести сербского писателя Лазы Лазаревича (1851—1890), которого еще при жизни называли "сербским Тургеневым". В произведении рассказывается о неприемлемом на тот момент романе бедного студента-медика и молодой девушки из Берлина. Постановка будет идти на сербском языке с синхронным переводом на русский.

https://ria.ru/20250806/usadba-2033706807.html

республика сербская

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

культура, республика сербская, казань, общество