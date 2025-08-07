Рейтинг@Mail.ru
23:45 07.08.2025 (обновлено: 23:48 07.08.2025)
Национальный театр Республики Сербской приедет с гастролями в Казань
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. Национальный театр Республики Сербской впервые приедет с гастролями в Казань и представит спектакль "Немка" в конце августа, сообщили РИА Новости в представительстве Республики Сербской в Москве. "Девятнадцатого и двадцатого августа Национальный театр Республики Сербской покажет спектакль "Немка" на сцене нового здания Театра им. Камала", - говорится в сообщении, полученном агентством. Спектакль основан на автобиографической повести сербского писателя Лазы Лазаревича (1851—1890), которого еще при жизни называли "сербским Тургеневым". В произведении рассказывается о неприемлемом на тот момент романе бедного студента-медика и молодой девушки из Берлина. Постановка будет идти на сербском языке с синхронным переводом на русский.
Новую театрализованную программу покажут в подмосковной усадьбе Мураново
6 августа, 13:53
 
