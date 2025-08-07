https://ria.ru/20250807/kazan-2033979802.html
В Казани оштрафовали Исуса Христоса за фиктивную регистрацию иностранцев
В Казани оштрафовали Исуса Христоса за фиктивную регистрацию иностранцев
В Казани оштрафовали Исуса Христоса за фиктивную регистрацию иностранцев
Московский районный суд Казани оштрафовал местного жителя Исуса Христоса, фиктивно зарегистрировавшего в своей квартире 45 иностранцев, сообщили РИА Новости в...
КАЗАНЬ, 7 авг — РИА Новости. Московский районный суд Казани оштрафовал местного жителя Исуса Христоса, фиктивно зарегистрировавшего в своей квартире 45 иностранцев, сообщили РИА Новости в суде. "Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 13 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства. По данным суда, 45-летний Исус Петрович Христос (такие данные указаны в паспорте мужчины) обвинялся по уголовной статье об организации фиктивной регистрации, "поселив" 45 иностранных граждан в своей квартире площадью 31,9 квадратных метра. По словам собеседника РИА Новости, подсудимый полностью признал вину и раскаялся, он является инвалидом второй группы. Рассмотрение уголовного дела ранее переносилось из-за неявки Исуса Христоса, позднее его доставили в суд принудительно, против мужчины составили протокол по статье КоАП "воспрепятствование законной деятельности должностного лица". Московский районный суд еще в мае оштрафовал его на 60 тысяч рублей.
В Казани оштрафовали Исуса Христоса за фиктивную регистрацию иностранцев
Жителя Казани Христоса оштрафовали за фиктивную регистрацию 45 иностранцев
КАЗАНЬ, 7 авг — РИА Новости. Московский районный суд Казани оштрафовал местного жителя Исуса Христоса, фиктивно зарегистрировавшего в своей квартире 45 иностранцев, сообщили РИА Новости в суде.
"Суд назначил подсудимому наказание в виде штрафа в размере 13 тысяч рублей", — сказал собеседник агентства.
По данным суда, 45-летний Исус Петрович Христос (такие данные указаны в паспорте мужчины) обвинялся по уголовной статье об организации фиктивной регистрации, "поселив" 45 иностранных граждан в своей квартире площадью 31,9 квадратных метра.
По словам собеседника РИА Новости, подсудимый полностью признал вину и раскаялся, он является инвалидом второй группы.
Рассмотрение уголовного дела ранее переносилось из-за неявки Исуса Христоса, позднее его доставили в суд принудительно, против мужчины составили протокол по статье КоАП "воспрепятствование законной деятельности должностного лица". Московский районный суд еще в мае оштрафовал его на 60 тысяч рублей.