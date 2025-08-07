Рейтинг@Mail.ru
В Новороссийске отменили угрозу применения безэкипажных катеров
17:13 07.08.2025 (обновлено: 17:19 07.08.2025)
В Новороссийске отменили угрозу применения безэкипажных катеров
В Новороссийске отменили угрозу применения безэкипажных катеров - РИА Новости, 07.08.2025
В Новороссийске отменили угрозу применения безэкипажных катеров
Угроза применения безэкипажных катеров в Новороссийске отменена, сообщается в приложении МЧС России. РИА Новости, 07.08.2025
КРАСНОДАР, 7 авг – РИА Новости. Угроза применения безэкипажных катеров в Новороссийске отменена, сообщается в приложении МЧС России. "Отмена угрозы применения безэкипажных катеров в акватории порта города Новороссийска", - говорится в сообщении. Угроза продлилась почти 3 часа.
В Новороссийске отменили угрозу применения безэкипажных катеров

КРАСНОДАР, 7 авг – РИА Новости. Угроза применения безэкипажных катеров в Новороссийске отменена, сообщается в приложении МЧС России.
"Отмена угрозы применения безэкипажных катеров в акватории порта города Новороссийска", - говорится в сообщении.
Угроза продлилась почти 3 часа.
