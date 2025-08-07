https://ria.ru/20250807/kater-2033988307.html

В Новороссийске отменили угрозу применения безэкипажных катеров

В Новороссийске отменили угрозу применения безэкипажных катеров - РИА Новости, 07.08.2025

В Новороссийске отменили угрозу применения безэкипажных катеров

Угроза применения безэкипажных катеров в Новороссийске отменена, сообщается в приложении МЧС России.

КРАСНОДАР, 7 авг – РИА Новости. Угроза применения безэкипажных катеров в Новороссийске отменена, сообщается в приложении МЧС России. "Отмена угрозы применения безэкипажных катеров в акватории порта города Новороссийска", - говорится в сообщении. Угроза продлилась почти 3 часа.

2025

