https://ria.ru/20250807/kater-2033962801.html

Российские военные уничтожили безэкипажный катер в Черном море

Российские военные уничтожили безэкипажный катер в Черном море - РИА Новости, 07.08.2025

Российские военные уничтожили безэкипажный катер в Черном море

ВС РФ уничтожили в четверг украинский безэкипажный катер в Черном море, также средства российской противовоздушной обороны сбили один украинский беспилотник над РИА Новости, 07.08.2025

2025-08-07T15:46:00+03:00

2025-08-07T15:46:00+03:00

2025-08-07T16:24:00+03:00

безопасность

черное море

россия

специальная военная операция на украине

курская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/1c/1805518103_0:317:3078:2048_1920x0_80_0_0_5d4afb8b55b058e04a023baf9fb02cc4.jpg

МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. ВС РФ уничтожили в четверг украинский безэкипажный катер в Черном море, также средства российской противовоздушной обороны сбили один украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ."Седьмого августа около 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Курской области. Также около 14.50 мск силами Черноморского флота уничтожен украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

черное море

россия

курская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, черное море, россия, курская область