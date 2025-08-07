Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили безэкипажный катер в Черном море
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:46 07.08.2025 (обновлено: 16:24 07.08.2025)
Российские военные уничтожили безэкипажный катер в Черном море
Российские военные уничтожили безэкипажный катер в Черном море - РИА Новости, 07.08.2025
Российские военные уничтожили безэкипажный катер в Черном море
ВС РФ уничтожили в четверг украинский безэкипажный катер в Черном море, также средства российской противовоздушной обороны сбили один украинский беспилотник над РИА Новости, 07.08.2025
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. ВС РФ уничтожили в четверг украинский безэкипажный катер в Черном море, также средства российской противовоздушной обороны сбили один украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ."Седьмого августа около 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Курской области. Также около 14.50 мск силами Черноморского флота уничтожен украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМалый ракетный корабль на воздушной подушке "Самум" Черноморского флота ВМФ России
Малый ракетный корабль на воздушной подушке "Самум" Черноморского флота ВМФ России . Архивное фото
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. ВС РФ уничтожили в четверг украинский безэкипажный катер в Черном море, также средства российской противовоздушной обороны сбили один украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ.
"Седьмого августа около 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Курской области. Также около 14.50 мск силами Черноморского флота уничтожен украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
