Российские военные уничтожили безэкипажный катер в Черном море
Российские военные уничтожили безэкипажный катер в Черном море - РИА Новости, 07.08.2025
Российские военные уничтожили безэкипажный катер в Черном море
2025-08-07T15:46:00+03:00
2025-08-07T15:46:00+03:00
2025-08-07T16:24:00+03:00
МОСКВА, 7 авг - РИА Новости. ВС РФ уничтожили в четверг украинский безэкипажный катер в Черном море, также средства российской противовоздушной обороны сбили один украинский беспилотник над Курской областью, сообщило Минобороны РФ."Седьмого августа около 12.00 мск дежурными средствами ПВО уничтожен украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над территорией Курской области. Также около 14.50 мск силами Черноморского флота уничтожен украинский безэкипажный катер в акватории Черного моря", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
